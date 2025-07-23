15 лет назад Оззи Осборн наотрез отказался садиться за руль: причина вас удивит

Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. На протяжении своей жизни он обожал автомобили, хотя и имел довольно непростые отношения с вождением.

Собственно, он отказался садиться за руль после одного случая, который произошел с Оззи Осборном в 2010 году. Тогда легендарный фронтмен группы Black Sabbath разбил новенький Ferrari 458 Italia, пишет 24 Канал со ссылкой на Jalopnik.

Смотрите также Обезглавленная летучая мышь и расстрелянные коты: факты из жизни Оззи Осборна, которые шокируют

Когда Оззи Осборн получил водительские права?

Сложно в это поверить, но водительские права музыкант получил аж в 2009 году, когда ему стукнуло 60 лет. И то ему понадобилось аж 19 попыток, чтобы сдать экзамен.

У шоу Говарда Стерна в 2010 году он в шутку признался, что во время нескольких предыдущих экзаменов был пьян. Он добавил, что выпил "несколько бокалов и взял несколько доз", потому что нервничал. Если бы что, то мы осуждаем такое поведение и призываем не пытаться повторить это.

К слову, экзамен он сдал в Лос-Анджелесе, а не в родной для него Англии. Осборн свой американский экзамен назвал "чертовой шуткой".

В 2010 году он врезался в другое авто на шоссе, когда сидел за рулем Ferrari 458 Italia, пробег которой был менее 32 километров. Джек, его сын, этот инцидент в интервью Daily Mirror описал как "небольшой поцелуй бампера". По его словам, это отбило у отца желание водить авто из-за возможности судебных исков в случае ДТП.



У Осборна была Ferrari 458 Italia / Фото Ferrari

Оззи Осборн о своей безопасности совсем не думал. И это при том, что он едва не погиб в аварии в 2003 году, когда был на квадроцикле. Зато он очень не хотел иметь мороки, связанной с судами. Это вам не летучим мышам головы откусывать на глазах у возбужденной толпы фанатов.