Пряные духи для мужчин сложные для ношения на себе. Эта подкатегория характеризуется интенсивными, яркими ароматами, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Острые ароматы для мужчин: вот на что стоит обратить внимание

И сравнительно редко можно встретить аромат, где преобладают пряные ноты. Как правило, их используют как аккорды шлейфа или сердца с целью подчеркнуть более глубокие ингредиенты, как древесина и смолы.

Наиболее репрезентативные пряные ароматы, которые есть в парфюмах для мужчин – это корица, имбирь, гвоздика и, конечно же, красный чили и разные виды перца (черный, сычуаньский и розовый). Все они приносят в нос легкий, но живой пряный аромат.

Они не раздражают нос настолько, как натуральные пряности, но ощущаются достаточно интенсивно, создавая теплую композицию. Очевидно, именно поэтому большинство этих аккордов содержатся в мужских духах для холодного времени года.

Вот самые интересные духи для мужчин с нотами перца / Фото производителей

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