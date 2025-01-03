Пряные духи для мужчин сложные для ношения на себе. Эта подкатегория характеризуется интенсивными, яркими ароматами, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Острые ароматы для мужчин: вот на что стоит обратить внимание
И сравнительно редко можно встретить аромат, где преобладают пряные ноты. Как правило, их используют как аккорды шлейфа или сердца с целью подчеркнуть более глубокие ингредиенты, как древесина и смолы.
Наиболее репрезентативные пряные ароматы, которые есть в парфюмах для мужчин – это корица, имбирь, гвоздика и, конечно же, красный чили и разные виды перца (черный, сычуаньский и розовый). Все они приносят в нос легкий, но живой пряный аромат.
Они не раздражают нос настолько, как натуральные пряности, но ощущаются достаточно интенсивно, создавая теплую композицию. Очевидно, именно поэтому большинство этих аккордов содержатся в мужских духах для холодного времени года.
Вот самые интересные духи для мужчин с нотами перца / Фото производителей
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- Loewe 7 Elixir, Loewe. Острые ингредиенты – красный перец чили. Это новинка испанского дома с интенсивным ароматом. Чили сочетается с пачули, который также считают пряным ароматом, но в его свойствах доминирует древесно-земляная сущность.
- Spicebomb Infrared, Viktor&Rolf. Пряный ингредиент – розовый перец, красный перец чили и корица. В мужской линейке этот дом всегда выпускает ароматы, в которых пряные специи являются основным ключевым элементом ольфакторной пирамиды.
- Caban, Yves Saint Laurent. Острые ингредиенты – розовый и черный перец. Это из великолепной коллекции Le Vestiaire des Parfums от французского дома. Им удался древесно-амбровый аромат с легким пряным оттенком в верхних нотах. Элегантный и классический, идеален для самых холодных дней зимнего сезона.