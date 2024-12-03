Один из устойчивых мифов – что одеколон для мужчин, а духи для женщин. А как оно на самом деле? Рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что на самом деле отличает одеколон от духов

Основное отличие – в концентрации эфирных масел, этих ароматических соединений, добытых из растений и цветов. Одеколон содержит их лишь 2 – 4%, тогда как духи имеют мощную концентрацию в 15 – 40%. Это напрямую влияет на интенсивность и стойкость аромата.

Одно применение одеколона обычно держится 2 – 3 часа. Это идеально для дневного взбадривания или повседневного ношения. Духи же могут похвастаться более богатым и сложным ароматом, который раскрывается слоями в течение 6 – 8 часов. Это делает их идеальными для особых случаев, когда вы хотите произвести неизгладимое впечатление.

Существует еще парфюмированная вода, там 15 – 20% масел, и запах держится около 4 – 6 часов. Также туалетная вода, там 5 – 15% концентрации масел, и пахнет она 3 – 4 часа. А еще можно вспомнить освежающую воду – это средство с самой низкой концентрацией в 1 – 3%, пахнет до 2 часов.

Основная разница ароматов в концентрации эфирных масел, но есть и тонкие различия в другом / Фото mrsiraphol@freepik

Кроме концентрации, есть еще тонкие различия в том, как построены эти ароматы.

Одеколоны часто имеют более простую структуру, с акцентом на верхних нотах – первых ароматах, которые вы чувствуете. Они более легкие и более летучие.

Парфюмы могут иметь более сложную структуру с четко выраженными верхними, средними и базовыми нотами. Верхние создают первое впечатление, средние появляются через некоторое время, а базовые обеспечивают глубину и стойкость еще долго после того, как начальный аромат выветрится.

И действительно, исторически эти категории ароматов были ориентированы на определенный пол. Одеколон часто продавали мужчинам, духи же предназначались для женщин. Однако ныне эти границы уже размыты. Современная парфюмерия предлагает спектр ароматов, которые выходят за пределы гендера. В конце концов, лучший аромат – тот, что соответствует вашему личному вкусу и дополняет ваш стиль.

То есть аромат – это о самовыражении, здесь нет жестких правил. Исследуйте, экспериментируйте и найдите тот, который поможет вам чувствовать себя уверенно и быть собой.