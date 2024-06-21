"Каждая узнает себя": вы будете смеяться до слез от пародии на фотосессию на лавандовом поле
Источник:инстаграм Олега Володченко
Тематические фотосессии на лавандовых полях чрезвычайно популярны летом. Неудивительно, что сети пестрят красивыми кадрами оттуда. А еще можно увидеть немало пародий.
Блогер Олег Володченко выложил в сеть забавный ролик. На нем он показал, как правильно фотографироваться на лавандовом поле. Сеть надрывает животы.
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Советы для съемки на миллион
На ролике Олег Володченко в пародийной манере продемонстрировал, какими бывают съемки и что видит фотограф во время таких фотосессий. Сразу же отмечаем, что все это снято в шутку, а цель такого видео – поднять настроение. Вот несколько фраз, которые озвучил блогер:
- "А про рабочую сторону помним, да?";
- "О, я так в пинтересте видела (подбрасывает лаванду – Gentelmen 24)... так";
- "Я ноги не побрила, в фотошопе потом зарисуете? Не будет видно?";
- "Руки куда мне деть?";
- "Фотку покажите. Фотку покажите, как я вышла";
- "А второй подбородок не видно? Я шею вытяну вперед. Так не видно?";
- "А давайте я так покручусь, а вы сфоткаете..."
Пародия на фотосессию на поле лаванды: смотрите видео
Сеть взорвалась шутками в ответ на этот ролик. Пользователи инстаграма обратили внимание на то, что увиденное слишком сильно похоже на реальную жизнь. А еще выразили благодарность блогеру за его работу:
- "Я не могу... просто рыдаю с этих видео! Один только прокол – женщина никогда, слышите НИКОГДА не поедет на фотосессию с небритыми ногами. Если дома не успела – по дороге пинцетом выщипает. А так, видео – ржач";
- "Вы еще живот забыли втянуть... Для стройности. Спасибо! Давно так не смеялась...";
- "Венок – это ваше! Не снимайте его. Так и ходите";
- "Непревзойденно! У вас талант актера. А главное, это позитив, который вы передаете своей аудитории. Это сегодня так нужно людям! Восхищаюсь вами!";
- "В этих видео каждая узнает себя. Спасибо, вы невероятный!";
- "Это капец. Аж шею вытянула вперед, когда про второй подбородок услышала. Гениально!!!"
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