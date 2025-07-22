76-летний пенсионер повелся на "модель из интернета": финал истории шокировал всех

К сожалению, в современном мире появляется все больше схем мошенничества. Так, пенсионер проехал 800 километров для встречи со своей "будущей женой". Впрочем, как выяснилось, он попал в центр скандала с кетфишингом.

Говорится о 76-летнем бельгийце, который поверил, что во Франции его ожидает "любовь своей жизни", известная модель Софи Вузеланд, которой, он был уверен, мужчина прислал 25 тысяч фунтов. Об этой поучительной истории рассказывает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что произошло с пенсионером?

Когда 76-летний Мишель приехал в дом в Сен-Жульене, Франция, его встретил муж беременной модели, Фабьен. Пенсионер представился "будущим мужем" 38-летней женщины, на что хозяин дома заявил: "Ну, я ее нынешний муж".

Мишель был свято убежден, что он общался с Софи в вотсапе. Более того, во время их переписки мужчина перевел женщине 25 тысяч фунтов стерлингов, веря, что помогает ей.

Впрочем, как выяснилось из ролика, который опубликовали супруги, чтобы привлечь внимание к романтическим мошенничествам, за аккаунтом Софи скрывалась мошенница. Она выдавала себя за вице-мисс Франции 2007 года.

"Я думаю, она сыграла со мной грязную игру", – отметил Мишель в ролике, после чего продемонстрировал Фабьену сообщение с вотсапа.

Моя жена, нет, это фейковые аккаунты. Надо быть очень осторожным,

– подчеркнул муж Софи.

Фабьен выложил видео в инстаграме, не раскрывая личности мужа. Ролик он подписал так: "Мне очень жаль этого человека. Следите за фейковыми аккаунтами. Я делюсь этим видео, чтобы показать вам, что это правда, и чтобы вы были бдительными! Берегите себя".

Супруги выложили ролик, в котором общались с мужем: смотрите видео

Софи, которая ждет ребенка от Фабьена, добавила, что этот инцидент "болит моему сердцу".

Обратим внимание! Тренер по танцам в Черкассах собрала с родителей более миллиона гривен. Эту сумму она проиграла в казино. Теперь же ее уволили, а правоохранители будут проводить досудебное расследование инцидента.

Как отреагировали в сети на ситуацию?

Пользователи соцсетей обеспокоены тем, как мужчине удалось определить адрес супругов. В то же время они похвалили пару за то, что она продемонстрировала ситуацию, чтобы повысить осведомленность.

"Браво за то, что вы сделали это видео для нас, чтобы люди поняли, что существует много фейковых аккаунтов, и что нужно быть чрезвычайно осторожным", – заметил один из пользователей.

Другой добавил: "Бедная Софи, которая сейчас беременна. Держим кулачки, чтобы это больше не повторилось и все закончилось хорошо".

"О, Боже, какая история. Бедный джентльмен... Ужасно, что до сих пор есть люди, которые обманывают других", – заметил еще один пользователь.

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К сожалению, сейчас попасть на крючок мошенников очень и очень просто. Поэтому мы призываем быть максимально осторожными со знакомствами в сети. И точно ни в коем случае не стоит отправлять средства тем, кого вы даже не видели ни разу.