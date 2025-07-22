Мовиться про 76-річного бельгійця, котрий повірив, що у Франції на нього очікує "кохання свого життя", відома модель Софі Вузеланд, котрій, він був упевнений, чоловік надіслав 25 тисяч фунтів. Про цю повчальну історію розповідає 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Що сталось з пенсіонером?

Коли 76-річний Мішель приїхав до будинку у Сен-Жульєні, Франція, його зустрів чоловік вагітної моделі, Фаб'єн. Пенсіонер представився "майбутнім чоловіком" 38-річної жінки, на що господар будинку заявив: "Ну, я її нинішній чоловік".

Мішель був свято переконаний, що він спілкувався з Софі у вотсапі. Ба більше, під час їхнього листування чоловік переказав жінці 25 тисяч фунтів стерлінгів, вірячи, що допомагає їй.

Втім, як з'ясувалось з ролика, який опублікувало подружжя, щоб привернути увагу до романтичних шахрайств, за акаунтом Софі ховалась шахрайка. Вона видавала себе за віцеміс Франції 2007 року.

"Я думаю, вона зіграла зі мною брудну гру", – зазначив Мішель у ролику, після чого продемонстрував Фаб'єну повідомлення з вотсапу.

Моя дружина, ні, це фейкові акаунти. Треба бути дуже обережним,

– наголосив чоловік Софі.

Фаб'єн виклав відео в інстаграмі, не розкриваючи особи чоловіка. Ролик він підписав так: "Мені дуже шкода цього чоловіка. Слідкуйте за фейковими акаунтами. Я ділюсь цим відео, щоб показати вам, що це правда, і щоб ви були пильними! Бережіть себе".

Подружжя виклало ролик, у якому спілкувалось з чоловіком: дивіться відео

Софі, котра чекає дитину від Фаб'єна, додала, що цей інцидент "болить моєму серцю".

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Як відреагували у мережі на ситуацію?

Користувачі соцмереж стурбовані тим, як чоловікові вдалось визначити адресу подружжя. Водночас вони похвалили пару за те, що вона продемонструвала ситуацію, щоб підвищити обізнаність.

"Браво за те, що ви зробили це відео для нас, щоб люди зрозуміли, що існує багато фейкових акаунтів, і що потрібно бути надзвичайно обережним", – зауважив один з користувачів.

Інший додав: "Бідна Софі, яка зараз вагітна. Тримаємо кулачки, щоб це більше не повторилося і все закінчилося добре".

"О, Боже, яка історія. Бідний джентльмен... Жахливо, що досі є люди, які обманюють інших", – зауважив ще один користувач.

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На жаль, нині потрапити на гачок шахраїв дуже і дуже просто. Тому ми закликаємо бути максимально обережними зі знайомствами у мережі. І точно ні в якому разі не варто надсилати кошти тим, кого ви навіть не бачили жодного разу.