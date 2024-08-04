Дорогая маркетинговая сделка с Объединенной футбольной лигой и Дуэйном "Скалой" Джонсоном теперь не кажется хорошей идеей. Внутренние документы и письма, похоже, свидетельствуют, что эта громкая сделка не привела к появлению ни одного нового рекрута в армии.

Смотрите также 20-летний мэр села придумал гениальный план увеличения населения

Дуэйн "Скала" Джонсон не смог помочь американской армии

В начале 2024 года армия США заключила соглашение с футбольной лигой (UFL) и Дуэйном Джонсоном, что является мировой суперзвездой и владельцем этой лиги. Но "Скала", похоже, не выполнил свою часть сделки.

Сейчас американская армия переживает исторический кризис рекрутинга, а современные маркетинговые стратегии, ориентированные на рекламу на кабельном телевидении, не работают. Но армейские планировщики признали, что усилия и ресурсы, потраченные на UFL и Джонсона, также стали чистым негативом для рекрутинга.

Джонсон, по идее, должен был бы поднять бренд армии, поскольку он является одной из самых уважаемых знаменитостей в мире и имеет значительное влияние в социальных сетях (396 миллионов подписчиков только в инстаграме).

Армия оценивала каждую публикацию "Скалы" в 1 миллион долларов и ожидала 5 таких публикаций. Но Джонсон сделал только 2 поста.

Последний пост "Скалы" об армии был еще в апреле: вот видео из его инстаграма

Теперь армия хочет вернуть по меньшей мере 6 миллионов долларов из потраченных 11. Хотя и непонятно, как это рассчитали. Армия и Джонсон пока отказались объяснять ситуацию.

Заметим, не только этот рекламный проект армии США считают провальным. Соглашение Национальной гвардии с NASCAR на 88 миллионов долларов тоже не привело ни одного нового рекрута.