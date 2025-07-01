72-летний дедушка стал звездой сети, когда в его авто села украинка: что о нем известно

В тиктоке на днях завирусился очередной ролик. Его героями стали модель из Днепропетровщины и 72-летний австрийский дедушка-богач. И именно на нем мы сосредоточим свое внимание.

Ролик, снят в Монако и опубликован на странице Pistons Brothers, демонстрирует нам Петера Кенига, который пытается познакомиться с эффектной красавицей, которая стояла возле ресторана. Впрочем, он ее не слишком поразил, пока не подъехало Porsche 911, пишет 24 Канал. К слову, на канале этого видео же нет, но его уже растиражировали всей сетью.

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Что известно о Петере Кениге?

В видео, на которое наложена песня группы ABBA "Money, Money, Money", можно увидеть, что швейцар что-то объяснил девушке. После этого она таки избавилась от своего покер фейса, села в салон авто. А этот дедушка – сел за руль автомобиля.

Как Петер Кениг пытался познакомиться с Викторией Шевченко: смотрите видео

На ролике выше можно увидеть вотермарк той же страницы в тиктоке, где его уже невозможно увидеть. В то же время, если погулять этим аккаунтом, то можно увидеть, что немало видео сняты под хит шведской группы ABBA.

Обратим внимание! Девушка из ролика с Днепропетровщины, а зовут ее Виктория Шевченко. Она жила в аннексированном россиянами Крыму, где и получила титул вице-мисс 2017 года. Впоследствии Виктория перебралась в Подмосковье, где она живет до сих пор. Известно, что она регулярно появляется на элитных курортах в Европе.

Вернемся к Петеру Кенигу. Он – австрийский бизнесмен, который живет в Вене. Он, согласно данным North Data, связан с рядом компаний, в частности, Jacob König Real Estate, Trading & Management Services GmbH, König Holding AG, König TAG Trading GmbH, а ранее – Jos. R. Privatstiftung.

Он занимал руководящие, а также наблюдательные должности в этих организациях. К примеру, Кениг был членом исполнительного совета Jacob König Beteiligungs-GmbH и König Holding AG.

Также Кениг связан с Peter König Privatstiftung. Речь идет об организации, которая предоставляет услуги по хранению, а также доверительному управлению в Вене. Она входит в корпоративную группу из 22 компаний.

Заметим, что в сети Кенига называют миллиардером и значимой фигурой в секторе железа и алюминия. Впрочем, данные North Data или Dun & Bradstreet не подтверждают его немалое состояние.

В то же время следует понимать, что он происходит из непростой семьи. Его предок Рафаэль Кениг еще в 1864 году открыл мастерскую. А уже во второй половине прошлого века она переросла в международную группу компаний AluKönigStahl. Ею Петер начал руководить в 20-летнем возрасте.

Викторию Шевченко и Петера Кенига потом сняли снова: смотрите видео

Что известно о личной жизни Петера Кенига?

Он женился на модели венгерского происхождения в 1990 году. От Барбары Чополай у него – сын Петер и дочь Хелена. Впоследствии супруги развелись, сохранив хорошие отношения.

Следующая его жена – Леона, которая работала в банке в Чехии. Петер познакомился с ней в 2004 году. Обратим внимание, что между ними была 32-летняя разница в возрасте. Уже через 4 года у пары родилась дочь Яна. Вместе они прожили в течение 13 лет, после чего развелись.

Интересно, что Леона после развода с Петером успешно вышла замуж. Ее избранником стал футбольный агент из Италии Федерико Пасторелло.

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Станет ли Виктория Шевченко его новой женой? Посмотрим-посмотрим, ведь Петер Кениг уже продемонстрировал, что его интересуют барышни, моложе него.