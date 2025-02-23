Что же, наука имеет что сказать по этому поводу – прежде всего, что это полностью и абсолютно ошибочная позиция. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Почему стоит звонить друзьям, а не только писать

Исследование Американской психологической ассоциации, в котором приняли участие более 5 000 человек, выявило, что большинство приветствуют неожиданные звонки или сообщения от друзей. Более того – чем неожиданнее жест, тем он ценнее.

Что-то такое простое, как спросить, как дела, что происходит в жизни, даже если люди не общались в последнее время, может иметь большое положительное влияние. То есть мы склонны недооценивать эффект, который может нести этот простой жест, но человек, который его чувствует, обычно воспринимает его не как неприятность, а совсем наоборот.

Жизнь бывает достаточно сложной и без дискуссий о том, стоит ли снова обращаться к людям, которые нам небезразличны. Поэтому вы должны звонить своим друзьям, даже тем, с кем вы не общались годами. Вы обязательно украсите их день и сделаете их немного счастливее.

Большинство людей на самом деле приветствуют неожиданные звонки и сообщения от друзей / Фото mego-studio@freepik

В конце концов, проблемы все равно будут, и, возможно, не все можно убрать с помощью чата. Но знать, что кто-то заботится о вас, иметь возможность поговорить, вспомнить хорошие моменты и создать новые, имеет много преимуществ для вас.

Подумайте о плохом дне, который у вас был, и как за несколько часов он стал лучше, потому что вы смогли встретиться со своими близкими. Или выпустить пар, пока они кто-то вас поддерживал в ваших жалобах и заботах.

Это факт, что человек способен справляться со сложными моментами более спокойно и с гораздо меньшим стрессом, когда рядом с ним ее лучший друг. Друзья помогают нам чувствовать себя более расслабленно.

Поэтому звоните или пишите своим друзьям, они будут этому рады. Вы можете почувствовать это прямо сейчас – немедленно связавшись с человеком, с которым давно не общались.