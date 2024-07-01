Женщина в прошлом году выиграла чемпионат Европы по сексу: во что она вложила деньги и как изменилась ее жизнь

Мария Задравец, также известная как Sweet Mery, вложила деньги в новую грудь, чтобы сделать прыжок на два размера. А еще она приобрела роскошный автомобиль.

А все потому, что женщина выиграла первый чемпионат Европы по сексу. Поэтому забрала немалые призовые и, как она сама говорит, изменила свою жизнь.

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"Я выиграла Чемпионат Европы по сексу и получила новую грудь и BMW"

Чемпионат Европы по сексу стал печально известным после того, как несколько звезд кино "для взрослых" покинули это мероприятие из-за низких бюджетов. Но Мария Задравец (Sweet Mery), 27-летняя хорватка, которая живет в Германии, осталась.

И именно она стала победительницей конкурса в социальных сетях, хотя у нее было только одно выступление. Вот так и получилось, что один человек выиграл огромные 860 000 фунтов стерлингов.

Через год после выигрыша Мария рассказала, что вложила деньги в новую грудь, увеличив до 4 – на два размера. А также потратилась на хорошую немецкую машину.

Я купила новый BMW, инвестировала в свой бизнес, инвестировала в себя, увеличила грудь и сделала пластику носа,

– сказала Мария.

Sweet Mery выиграла чемпионат Европы по сексу и вложила деньги в новую грудь / Коллаж изображений zadravecmarija1 с Х

Она говорит, что ее жизнь значительно изменилась, выросла популярность, о ней часто пишут порталы, она участвует в телешоу, часто дает интервью. Люди даже узнают ее на улице.

После победы на чемпионате Европы было много волнующих моментов, и они все еще есть. Не говорю уже о повседневной жизни – каждый день люди приветствовали меня, а я делала тысячи селфи... Это было действительно замечательно,

– вспоминала Задравец.

Что касается споров вокруг чемпионата, что шли в прошлом году, Мария сказала так: "Споры есть во всем и во всех профессиях, к сожалению, люди такие. Однако подавляющее большинство поддерживает меня".

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Женщина добавила, что в этом году, в 2024, она также примет участие в Чемпионате Европы по сексу. Он состоится в конце сентября в Стокгольме.