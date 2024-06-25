Будем честными, кто же не любит ложиться спать с улыбкой, особенно после пожелания сладких снов от кого-то родного? Поэтому, конечно, стоит потратить минутку перед сном, чтобы послать немного любви в мир, особенно когда весь твой мир лежит рядом.

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Но как придумать что-то приятное, содержательное, оригинальное и смешное? Чтобы выполнить эту благородную миссию, просмотри эту подборку – здесь десятки лучших фраз на спокойную ночь, от самых коротких и милых до самых смешных и почти идеальных.

Вот 50 лучших фраз для спокойной ночи

Вдохновляющие.

С нетерпением жду встречи с тобой утром, а пока что – спокойной ночи.

Каждый день я ложусь спать с ощущением, что благодаря тебе я сорвал джекпот.

Я посылаю тебе большие объятия перед тем, как ты пойдешь спать. Надеюсь, ты хорошо выспишься.

Отдыхай, любимая, завтра будет новый день, полный возможностей.

Увидимся завтра, хороших снов. Надеюсь, у тебя был самый лучший день.

Не забудь посчитать свои успехи за сегодня, прежде чем считать овец. Люблю тебя.

Сладких снов, солнышко. Ты мне будешь сниться. Да я уже думаю о тебе. Спи крепко.

Завернись в одеяло и отправляйся в страну грез. Спокойной ночи, желаю спать рядом с тобой!

Луна светит, но ты светишь ярче. Приятного тебе отдыха, ты его заслужила.

Какое наслаждение, поговорить с тобой перед сном! Надеюсь, сегодня тебе приснятся самые сладкие сны.

Положи голову на подушку и позволь своим заботам уплыть прочь.

Мечтай о великом, спи крепко и просыпайся готовой покорять новый день.

Ты самая лучшая. Я просто хотел, чтобы ты знала это перед сном. Сладких снов для самого сладкого человека.

Не могу дождаться, когда увижу тебя! Спокойной ночи, крепких снов, хороших ощущений.

Надеюсь, ты хорошо выспишься, увидишь сладкие сны, а завтрашний день будет еще лучше.

"Положи голову на подушку и позволь своим заботам уплыть прочь" / Фото freepik

Романтические.

Возможно, ты уже спишь, но я просто хочу сказать тебе, что очень тебя люблю. Надеюсь, это сообщение скрасит твое утро.

Я думал о тебе целый день. Ты самая лучшая. Я посылаю тебе поцелуи, объятия и любовь. Спокойной ночи.

Объятия с тобой сделали бы эту ночь намного лучше. Сладких снов, любимая. Пусть твои сны будут такими же прекрасными, как и ты.

Посылаю тебе миллион поцелуев перед тем, как ты закроешь глаза. Люблю тебя и спокойной ночи.

Мечтаю о том, что завтра утром проснусь рядом с тобой. Спи спокойно, мой самый любимый человек.

Я так благодарен за твое присутствие в моей жизни, даже когда мы не вместе. Спокойной ночи тебе.

Твоя улыбка – самая красивая улыбка в мире. Теперь ты знаешь, о чем я мечтаю сегодня ночью!

Я благодарен за еще один день, проведенный с любовью к тебе. Спокойной ночи и сладких снов.

Мое сердце переполнено любовью к тебе, и когда ты спишь – тоже. Спокойной ночи и сладких снов.

Ты делаешь каждый день ярче, любимая. Спокойной ночи, родная, я увижу тебя в своих снах.

Пусть твои сны будут наполнены счастьем, так же как ты наполняешь мое сердце радостью.

Спокойной ночи моей любимой, я думаю о тебе сегодня вечером и каждую ночь! Знай, что я всегда рядом.

Ты – последнее, о чем я думаю перед сном. Я влюблен, так что реальность наконец-то лучше мечты.

Я пользуюсь моментом, чтобы почувствовать благодарность за день, который мы разделили, и терпеливо жду то, что приготовило завтра.

Расслабься и отдохни. Пусть твои сны будут прекрасными. Отдыхай, зная, что ты в моих мыслях.

"Возможно, ты уже спишь, но я просто хочу сказать тебе, что очень тебя люблю" / Фото freepik

Смешные.

Высыпайся и пусть тебе приснится любимый человек... Я! Если же приснится плохой сон, не звони мне. Я хочу выспаться!

Надеюсь, ты насладишься ночью без моего храпа. И не забудь поставить будильник на десять раз утром.

Не позволяй клопам кусаться, но если они кусаются, то лучше кусай их в ответ. Приятных снов.

Думаю, нам надо съехаться. Надоело посылать сообщения "спокойной ночи".

Спокойной ночи, любимая (это твой сигнал, чтобы отложить мобильный). Спи хорошо и мечтай о мире, где не существует утра понедельника.

Я скучаю по тебе, моя морская звезда. Да, ты занимаешь всю кровать, и мне это нравится.

Надеюсь, твои сны не будут слишком странными. Спокойной ночи, и помни, что завтра будет еще один день для прокрастинации.

Я желаю тебе крепкого сна... Или хотя бы несколько часов притворяться, что ты спишь, пока окончательно не отключишься.

Пусть твой сон будет спокойным, а храп минимальным. И не забудь почистить зубы!

Пусть монстры под кроватью знают, что мы дадим им хорошую взбучку, если они не дадут тебе спать.

"Я скучаю по тебе, моя морская звезда. Да, ты занимаешь всю кровать, и мне это нравится" / Фото freepik

Цитаты.