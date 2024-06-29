Грейс очень гордится тем, что сумела обеспечить себе хорошее финансовое положение, создавая онлайн-контент для взрослых. Но молодая актриса также обнаружила, что большое состояние – это не то, что нравится мужчинам.

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"Самая дикая вещь, которую когда-либо предлагал мужчина"

Она рассказала, что мужчины все еще не привыкли встречать женщин, "успешнее их". С другой стороны, по ее опыту, некоторые мужчины могут наслаждаться этим, "пользуясь преимуществами".

Некоторых мужчин это отпугивает, а некоторым, наоборот, нравится, что у меня есть деньги,

– сказала она.

По ее опыту, проблема часто в том, что такие мужчины очень быстро начинают выдвигать требования. К примеру, один ухажер предлагал ей купить ему авиабилеты первым классом и оплатить их международный отпуск.

А однажды она познакомилась с мужчиной в сети, и после элементарного чата и переписки "атмосфера" изменилась – когда он понял, что она занимается OnlyFans и довольно богата.

Грейс хочет найти мужчину, с которым будет чувствовать себя принцессой / Коллаж 24 Канала фотографий gracewearslace_

Они еще даже не ходили на свидания, а он уже предлагал ей начать покупать ему подарки: "Он начал присылать мне скриншоты одежды, духов и даже машины своей мечты".

Самая дикая вещь, которую предложил мне сделать мужчина – это купить ему автомобиль его мечты. Он стоил более 130 000 долларов США,

– рассказывала она.

Так он успешно убил потенциальный роман: "Я быстро отменила свидание и больше никогда с ним не разговаривала".

В другой раз она пошла на свидание с парнем, и он начал искать ее в интернете, пока они ужинали. А когда нашел ее аккаунт, начал расспрашивать, сколько она зарабатывает и со сколькими мужчинами спала. А потом заявил, что ужин будет за ее деньги. Понятно, что до второго свидания дело не дошло.

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Грейс сказала, что она не против быть кормилицей в отношениях, потому что достаточно трудно конкурировать с зарабатыванием миллиона австралийских долларов в год. Но она все равно хочет, чтобы ее партнер прилагал усилия.

Мне нужно, чтобы мужчина продолжал брать на себя инициативу, планировать и бронировать, чтобы я чувствовала себя принцессой, о которой заботятся, и чтобы я забыла, что плачу за это,

– объяснила она.

В конце концов, Грейс просто хочет найти мужчину, который бы не ожидал, что она всегда будет оплачивать счета.