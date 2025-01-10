Это можно сказать и о крутых лоферах от SVD и Sebago или стратосферных adidas Superstars от Clot. Но именно на NB стоит обратить особое внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Гибридная обувь в абсолютном тренде 2025 года: посмотрим на New Balance 1906L

Этот тип обуви вошел в моду в 2024 году капельками, но именно он становится новой реальностью мира кроссовок в 2025 году. И еще одним доказательством того, что стритстайл все ближе к миру традиционной моды.

В январе исполняется первая годовщина с тех пор, как Junya Watanabe MAN и New Balance удивили мир революционным гибридным дизайном – это были мокасины 1906, результат инновационного сотрудничества. То, что изначально было эксклюзивной разработкой, превратилось в 1906L – новый выразительный силуэт, интегрированный в основную линию американского спортивного бренда New Balance.

Эта модель дебютировала в магазинах в начале сезона осень – зима 2024 года и с тех пор не теряет своей актуальности благодаря постоянному появлению новых цветовых решений. Последним дополнением стал цвет "черный/серебристый", который сочетает в себе элегантный дизайн и фирменную функциональность бренда.

New Balance 1906L – новый силуэт и цвет модели, что уже стала любимой гибридкой для многих / Фото New Balance

Верх обшит кожей, но большая часть силуэта выполнена из сетки. Черная сетчатая основа гарантирует легкость и воздухопроницаемость. Серебристый металлик придает современный привлекательный вид. Подошва ABZORB сочетает в себе черный и серый оттенки для идеального баланса стиля и производительности. Она высокоэффективная, поглощение ударов и отталкивание гарантированы.

Все это идеально подходит для тех, кто ищет обувь, что отличается как дизайном, так и комфортом. К сожалению, пока в New Balance официально не объявили точную дату выхода этой потрясающей модели в черно-серебристом цвете. Однако это должно произойти в первой половине 2025 года. Стартовая цена составит около 160 долларов.