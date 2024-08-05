Наконец-то известна точная причина, почему британцы придумывают лучшие идеи на унитазе

Некоторые из самых судьбоносных решений, по словам британцев, они приняли в туалете – например об открытии собственного бизнеса или рождении детей. Говорят, эта комната дает то, чего нет в других.

Более двух третей опрошенных утверждают, что свои лучшие идеи они придумали в туалете, буквально на унитазе. А 10% сказали, что именно там они чувствуют себя наиболее вдумчивыми и творческими – куда больше, чем в офисе.

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Британцы называют туалет лучшим помещением для решения проблем

Еще 39% сказали, что уединение помогает им чувствовать себя более вдохновленными, поскольку они "свободны от факторов, которые отвлекают внимание". А примерно каждый пятый – 18% – сказал, что в туалете принял "решение, которое изменило его жизнь".

Такие вот результаты исследования бренда эко-бумаги для туалетов Who Gives A Crap. Они также показали, что более трети (38%) респондентов во время работы уединяются в туалете, чтобы вдохновиться рабочим вопросом.

Каждый пятый британец принял "решение, которое изменило его жизнь", в туалете / Коллаж 24 Канала фото freepik

Я лучше всего работаю в туалете. Я не знаю, что такое есть в туалете, но каждый раз, когда мне нужно подготовиться к важной рабочей встрече или решить какую-то проблему, я иду туда, и идеи сами приходят ко мне в голову,

– говорит офисный работник Дэйв Гудман из Манчестера.

Дэвид Титман, один из менеджеров Who Gives Crap, объясняет:

Идеи часто появляются в вашей голове, когда вы меньше всего их ожидаете, и, кажется, именно на унитазе вы дарите себе тот маленький миг, когда ум может стать творческим.

К сожалению, мы не видели такого опроса среди украинцев. А интересно было бы узнать статистику.