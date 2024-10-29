Как говорит эксперт, далеко не все водители умеют правильно использовать мойку самообслуживания. С порталом ampercar.com пообщался владелец сети автомоек и поделился советами, которые помогут правильно помыть авто.

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Распространенная ошибка многих водителей на автомойке

Как отмечает эксперт, немало водителей с самого начала делают грубую ошибку. По их мнению, сначала необходимо направить мощную струю воды под давлением на кузов их авто. И только после этого они наносят на транспортное средство пену.

Обратите внимание! Такой способ годится только при условии серьезных загрязнений. К примеру, машина преодолевала бездорожье.

Следует понимать, что направлять воду под сильным давлением в начале мытья – дело рискованное. Прежде всего, такой подход может негативно повлиять на лакокрасочное покрытие вашего авто. Особенно актуально это для автомобилей, кузов которых недавно ремонтировали.

Почему так? А потому, что давление на мойках может достигать 100 – 170 бар. Такая мощность может повредить шпаклевку и краску, которые могли недостаточно качественно нанести.

Что рекомендует эксперт? Сначала он предлагает нанести на кузов активную пену. Если же вам придет в голову ополаскивание кузова, то пена будет стекать быстрее, поэтому не удастся обеспечить безупречное очищение.



Нанесите на авто активную пену / Фото prostooleh

Как правильно нанести пену

Эксперт рекомендует распылять пену плавными движениями. Начинать следует с нижней части кузова, после чего постепенно подниматься вверх. Таким образом вы равномерно покроете кузов. Активную пену необходимо оставить на 3 – 4 минуты. Это позволит ей эффективно побороть загрязнения.

Активную пену, по словам эксперта, следует смывать с помощью теплой воды. Это позволит вам не повредить лакокрасочное покрытие транспортного средства. В этом случае мы начинаем смывать сверху. Сначала проводите водой по крыше, после этого – к бокам, а потом уже к низу.

Финальный этап мытья. Эксперт рекомендует для этого использовать деминерализованную воду. Во-первых, с ее помощью процесс мытья будет значительно быстрее. Во-вторых, вам не нужно будет вручную сушить свое авто.

Важно! Не стоит протирать кузов с помощью тряпок, чтобы не было разводов на кузове.

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Для удаления лишней влаги, эксперт рекомендует использовать водосгон. На все про все у вас должно уйти от 7 до 10 минут. И готово! Ваше авто чистенькое и блестит. А главное – лакокрасочному покрытию ничто не угрожает.