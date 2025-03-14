Наши предки никогда сами себе не стригли волосы, и вот почему

Иногда бывает так, что хочется освежить образ, но не хочется записываться к барберу. В таком случае мы гонорово идем к зеркалу в ванной и пытаемся сами себя постричь.



Впрочем, наши предки верили в то, что так делать ни в коем случае нельзя. И 24 Канал, опираясь на приметы и суеверия, расскажет, почему не стоит самому себе стричь волосы.

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Что будет, если самому себе стричь волосы



Прежде всего наши предки верили в то, что таким образом мы можем сами себя лишить жизненной энергии. Собственно, волосы считаются ее носителем. И если мы самостоятельно их срезаем, то имеем все шансы нарушить гармонию собственного биополя.



Но это еще не все. Также, согласно приметам, если вы сами себе обрезаете волосы, то это может привлечь неудачи. Такое действие может повлечь будущие трудности, а также неурядицы в жизни.



Кроме того, наши предки верили в то, что самостоятельная стрижка становится причиной ослабления вашей природной защиты от негатива. Собственно, волосы – ваш оберег. И вы буквально своими же руками его разрушаете. Не делайте так, если не хотите на себе ощутить негативные последствия.



Согласно еще одному поверью, стрижка самого себя может еще и негативно повлиять на ваше самочувствие. Вы можете почувствовать слабость, а также навлечь на себя заболевания.

Обратите внимание! Эксперт призвал мужчин избавиться от этих мифов об уходе за собой. Они не только токсичны, но и могут негативно повлиять на вашу жизнь.



К проблемам с деньгами и в личной жизни



Конечно же, не обошлось и без примет, связанных с деньгами. Если вы таки возьметесь за ножницы, то имеете все шансы навлечь на себя трудности в финансовых вопросах. В частности, вам может не везти с заработком.



А еще самостоятельная стрижка негативно влияет на личную жизнь. Правда, наши предки больше волновались за незамужних девушек. Мол, если сама себя стрижет, то сама и останется.



Кроме того, некоторые приметы уверяют, что вы можете обрезать себе удачу, если возьметесь за самостоятельную стрижку. А еще – лишить себя удачных возможностей и перспектив в будущем.



Хорошо подумайте, прежде чем самостоятельно стричься / Фото diana.grytsku



Какими же могут быть реальные последствия?



Если не обращать внимание на приметы, а на вполне практические вещи, то самостоятельная стрижка может иметь определенные последствия. И они могут не слишком прийтись вам по душе.



Вы потеряете деньги. Да-да, все равно придется записываться к барберу, если вы наделали какой-то беды у себя на голове. Поэтому, самостоятельная стрижка может больше ударить по карману, чем отсутствие какой-либо.

Да-да, все равно придется записываться к барберу, если вы наделали какой-то беды у себя на голове. Поэтому, самостоятельная стрижка может больше ударить по карману, чем отсутствие какой-либо. Вы можете травмироваться. Отсутствие опыта и сложности во время самостоятельной стрижки могут стать причиной того, что вы можете травмироваться. Поэтому лучше избегать этого, если вы не слишком уверенно обращаетесь с ножницами или машинкой.

Отсутствие опыта и сложности во время самостоятельной стрижки могут стать причиной того, что вы можете травмироваться. Поэтому лучше избегать этого, если вы не слишком уверенно обращаетесь с ножницами или машинкой. Вы можете навлечь на себя неприятности. Ваш "новый образ" может не слишком прийтись по душе руководству или потенциальным деловым партнерам. Да и на свидание идти со стрижкой от мастера "мама, слепи мне снежку" – не лучшая идея.



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Стричься самостоятельно или нет – выбор за вами. Главное – будьте максимально осторожными и будьте готовы к тому, что таки придется записаться к барберу.