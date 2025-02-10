И все бы ничего, но они заставляют многих пренебрегать элементарным. Развенчиваем эти ложные представления на 24 Канале благодаря эксперту apteka_anc в тиктоке.

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Мужская гигиена и 3 распространенных мифа, в которые пора прекратить верить

Миф первый: раздражение после бритья – неизбежно. Если после бритья ваша кожа краснеет, жжет или чешется, проблема обычно не в самой процедуре, а в подходе. То есть, вероятнее всего, вы выбрали неподходящий станок, недостаточно увлажняете кожу или используете слишком агрессивное средство после бритья.

Миф второй: маникюр и педикюр – не для мужчин. На самом деле мужчинам важно ухаживать за руками и ногами не меньше, чем женщинам. А эти процедуры помогают избежать мозолей, натоптышей, вросших ногтей и банального неприятного запаха. Более того, чистые и ухоженные ногти влияют на впечатление, которое вы производите на других.

Неочевидные ошибки ухода, которые портят ваш внешний вид: смотрите видео apteka_anc

Маникюр, педикюр. Мужики, это мастхэв. Парень может быть очень красивый, но если у него неухоженные ногти, это же не очень, правда?

– недаром подчеркивает эксперт в видео.

Миф третий: мужчинам не нужно делать эпиляцию или бриться в "тех" местах. Но правда в том, что бритье – это не только вопрос эстетики, но и гигиены. Волосы под мышками и в интимных зонах задерживает пот, что может способствовать размножению бактерий и появлению неприятного запаха. Конечно, полное или частичное удаление волос – это выбор каждого, но очевидно, что базовый уход за собой – это тот же мастхэв.