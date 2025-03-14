Наші предки ніколи самі собі не стригли волосся, і ось чому

Часом буває так, що хочеться освіжити образ, але не хочеться записуватись до барбера. У такому разі ми гонорово йдемо до дзеркала у ванній і намагаємось самі себе постригти.



Втім, наші предки вірили у те, що так робити ні в якому разі не можна. І 24 Канал, опираючись на прикмети та забобони, розповість, чому не варто самому собі стригти волосся.

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Що буде, якщо самому собі стригти волосся



Передовсім наші предки вірили в те, що таким чином ми можемо самі себе позбавити життєвої енергії. Власне, волосся вважається її носієм. І якщо ми самостійно його зрізаємо, то маємо всі шанси порушити гармонію власного біополя.



Але це ще не все. Також, згідно з прикметами, якщо ви самі собі обрізаєте волосся, то це може залучити невдачі. Така дія може спричинити майбутні труднощі, а також негаразди у житті.



Крім того, наші предки вірили в те, що самостійна стрижка стає причиною ослаблення вашого природного захисту від негативу. Власне, волосся – ваш оберіг. І ви буквально своїми ж руками його руйнуєте. Не робіть так, якщо не хочете на собі відчути негативні наслідки.



Згідно зі ще одним повір'ям, стрижка самого себе може ще й негативно вплинути на ваше самопочуття. Ви можете відчути слабкість, а також накликати на себе захворювання.

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До проблем з грішми та в особистому житті



Звичайно ж, не минулось і без прикмет, пов'язаних з грішми. Якщо ви таки візьметесь за ножиці, то маєте усі шанси накликати на себе труднощі у фінансових питаннях. Зокрема, вам може не щастити із заробітком.



А ще самостійна стрижка негативно впливає на особисте життя. Правда, наші предки більше хвилювались за незаміжніх дівчат. Мовляв, якщо сама себе стриже, то сама й залишиться.



Крім того, деякі прикмети запевняють, що ви можете обрізати собі вдачу, якщо візьметесь за самостійну стрижку. А ще – позбавити себе вдалих можливостей і перспектив у майбутньому.



Добре подумайте, перш ніж самостійно стригтись / Фото diana.grytsku



Якими ж можуть бути реальні наслідки?



Якщо не звертати увагу на прикмети, а на цілком практичні речі, то самостійна стрижка може мати певні наслідки. І вони можуть не надто припасти вам до душі.



Ви втратите гроші. Так-так, усе одно доведеться записуватись до барбера, якщо ви наробили якоїсь біди у себе на голові. Відтак, самостійна стрижка може більше вдарити по кишені, ніж відсутність будь-якої.

Так-так, усе одно доведеться записуватись до барбера, якщо ви наробили якоїсь біди у себе на голові. Відтак, самостійна стрижка може більше вдарити по кишені, ніж відсутність будь-якої. Ви можете травмуватись. Відсутність досвіду та складнощі під час самостійної стрижки можуть стати причиною того, що ви можете травмуватись. Тому краще уникати цього, якщо ви не надто впевнено поводитесь з ножицями або машинкою.

Відсутність досвіду та складнощі під час самостійної стрижки можуть стати причиною того, що ви можете травмуватись. Тому краще уникати цього, якщо ви не надто впевнено поводитесь з ножицями або машинкою. Ви можете накликати на себе неприємності. Ваш "новий образ" може не надто припасти до душі керівництву або потенційним діловим партнерам. Та й на побачення йти зі стрижкою від майстра "мама, зліпи мені сніжку" – не найкраща ідея.



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Стригтись самостійно чи ні – вибір за вами. Головне – будьте максимально обережними та будьте готовими до того, що таки доведеться записатись до барбера.