Двигатель будет работать годами: механик назвал ритуал, который выполняет перед поездкой зимой

Один из самых популярных механиков в сети поделился распространенной ошибкой вождения в холодную погоду. По его словам, она может нанести серьезный вред двигателю автомобиля.

И хотя в Украине еще сравнительно мягкая зима, всегда стоит быть готовым к резким морозам. Механик Скотти Килмер предупредил, что несколько минут за рулем перед тем, как выехать на дорогу, могут принести большую пользу, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Стоит внимания Механик назвал распространенную ошибку, которая может уничтожить ваше авто зимой

Почему нужно посидеть несколько минут перед запуском

В своем недавнем видео Скотти отметил, что под воздействием низких температур масло густеет, а это значит, что ему сложнее добраться до всех деталей двигателя.

С наступлением холодов многие люди волнуются, что их моторное масло может замерзнуть. Так вот, оно не замерзает, но становится гуще. Сегодня -12 градусов по Цельсию, и вы можете видеть, что оно не очень хорошо течет,

– заметил он.

По словам механика, когда двигатель холодный, все масло лежит на дне масляного поддона. Масляный насос должен перекачивать масло в верхнюю часть двигателя, чтобы кулачки могли смазываться и не повреждаться.

Хотя масло никогда не замерзает при температуре, которая обычно наблюдается во время холодной зимы, Скотти подчеркнул, что оно может загустеть, а это означает, что ей понадобится больше времени, чтобы добраться до компонентов двигателя.

Механик призывает зимой не спешить трогаться: смотрите видео

Поэтому водителям следует подождать, пока двигатель прогреется, прежде чем трогаться с места, чтобы дать маслу разжиться и лучше смазывать компоненты.

Автомобилисты, которые интенсивно эксплуатируют двигатель на холодную, рискуют, что жизненно важные детали изнашиваются гораздо быстрее, создавая гораздо больший риск поломок, устранение которых может стоить тысячи и тысячи гривен.

Какое масло стоит выбирать зимой

Далее в видео Скотти рекомендует автомобилистам выбирать зимой масло с меньшей вязкостью, которое было специально разработано для лучшей работы при низких температурах.

В холодную погоду помните, что, как и люди, жидкое масло лучше, чем густое!

– заметил он.

Водители должны использовать тип масла, рекомендованный производителем для их автомобиля, что будет указано в инструкции по эксплуатации или в сети.

Для того, чтобы достичь максимальной экономии горючего, двигатели должны прогреться до определенной температуры, что, как правило, занимает значительно больше времени зимой.

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Аналогично, водители электромобилей должны убедиться, что аккумулятор их транспортного средства достаточно заряжен и, если возможно, подготовлен к низким температурам перед началом поездки.