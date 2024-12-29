Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут подвергнуться риску серьезных повреждений, если допустят простую ошибку, которая может иметь ужасные последствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Механик рассказал, что нельзя делать

Эксперт по автомобилям Скотти Килмер отметил, что использование чистой воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

Хотя вода жизненно необходима для охлаждения автомобиля, антифриз специально разработан для того, чтобы предотвратить "замерзание" транспортных средств.

В условиях падения температуры в это время года, наличие достаточного количества раствора может быть жизненно важным и спасти автомобилистов от повреждения транспортного средства.

Скотти опубликовал этот простой совет на своем ютьюб-канале, где он делится жизненно важными хитростями и подсказками для автомобилистов всех форм и размеров.

Скотти сказал: "Сегодня я расскажу вам, почему не стоит заполнять радиатор автомобиля чистой водой".

Никогда не используйте только воду для охлаждения: смотрите видео

Существует причина, почему радиатор вашего автомобиля должен состоять на 50% из антифриза и на 50% из воды. Вода на самом деле рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз не дает ему замерзнуть зимой,

– подчеркнул он.

Эксперт добавил, что антифриз защищает двигатель внутри от кавитации (образование пузырьков воздуха в жидкой среде). Если вы работаете на чистой воде, кавитация может съесть двигатель, что и произошло в случае с Toyota на видео.

"Предыдущий владелец не знал, что в двигателе была вода, а новый владелец не знал об этом, поэтому это уже второй двигатель. Поэтому, пожалуйста, не используйте чистую воду", – подчеркнул он.

BookMyGarage, ведущий сайт сравнения автосервисов в интернете, подчеркнул, что автомобилисты должны обязательно разбавлять антифриз перед тем, как отправляться в путь.

Они также подтвердили, что автомобилисты должны придерживаться пропорции 50:50, где это возможно, чтобы поддерживать двигатели в хорошем состоянии.

BookMyGarage объяснил: "Если вы регулярно используете воду вместо охлаждающей жидкости, вы можете даже нанести дорогостоящий ущерб двигателю".

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Поэтому ни в коем случае не заливайте только воду. Помните о соотношении 1 к 1: воды к антифризу. И будет вам спокойствие в холодное время года.