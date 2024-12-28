Существует целый ряд причин, из-за которых в салоне автомобиля появляется сырость. Самое важное – побороть причины. Если это невозможно, то следует позаботиться о том, чтобы убрать лишнюю влагу. 24 Канал, ссылаясь на портал Sante, расскажет вам, как это сделать. Для этого вам понадобятся копеечные средства!

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1. Соль

Соль прекрасно поглощает влагу. Зимой она будет очень полезной. В идеале, вы должны держать ее в герметичном пластиковом контейнере. Там она не намокнет,

– объясняет автоэксперт.

Заметим, что некоторые водители имеют привычку насыпать соль в полотняные мешочки или носки. Их привязывают к окнам. Кроме того, соль может пригодиться, если вы не можете тронуться из-за льда на дороге. Ее рекомендуют посыпать спереди и сзади каждого из колес.

2. Кошачий наполнитель

Заметим, что запотевшее лобовое стекло не только раздражает, но и может быть опасным. Чтобы минимизировать риски, следует воспользоваться еще одним копеечным средством. Речь идет о кошачьем наполнителе, который мы насыпаем в носки.

В чем заключается идея? А в том, что кошачий наполнитель способен вобрать в себя лишнюю влагу, которая становится причиной появления конденсата.

Отдавайте предпочтение наполнителям, которые не имеют гранул, слипающихся, – они, кажется, работают лучше, чем традиционные наполнители,

– говорит эксперт.

Воспользуйтесь кошачьим наполнителем / Фото freepik

3. Пищевая сода

Можно также воспользоваться средством, которое популярно в быту. С помощью соды можно легко удалить лишнюю влагу из салона вашего авто. Кроме того, она – экономическое и экологическое средство, которое избавит вас от хлопот.

Насыпьте соду в миску и оставьте в закрытом авто. Через некоторое время она не только поглотит лишнюю влагу, но и уберет неприятные запахи, которые могут быть в салоне.

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Воспользуйтесь этими хитростями, чтобы избавиться от лишней влаги из салона вашего авто. Это не только о комфорте, но и о безопасности и здоровье!