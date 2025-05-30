Конечно, сначала надо определить причины храпа – ведь он может быть признаком определенных проблем со здоровьем, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. И если не является, то вот практичные решения от Гарвардского института здравоохранения.

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Вот 7 эффективных способов против храпа от ученых Гарварда

Откуда берется храп? Из ограничений потока воздуха в дыхании во время сна, которые вызывают вибрации тканей горла и ноздрей. И вот что против этого можно сделать:

Перемените позу. Если вы спите спине, язык и мягкое небо смещаются назад, а это сужает дыхательные пути. Попробуйте спать на боку – это простой способ держать дыхательные пути открытыми. Если такая поза для вас неудобна, используйте подушку для тела, чтобы поддерживать положение.

Если вы спите спине, язык и мягкое небо смещаются назад, а это сужает дыхательные пути. Попробуйте спать на боку – это простой способ держать дыхательные пути открытыми. Если такая поза для вас неудобна, используйте подушку для тела, чтобы поддерживать положение. Сбросьте лишний вес. Если есть лишний вес, особенно на шее, будет ощущаться давление на дыхательные пути. А потеря даже небольшого количества килограммов поможет уменьшить толщину тканей горла и очистить дыхательные пути. Это эффективное долгосрочное решение против храпа в сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями.

Есть практичные решения против храпа – от Гарвардского института здравоохранения / Фото nensuria@freepik