Многие из нас придерживаются определенной процедуры ухода за кожей или принятия душа. При этом часто годами повторяя одни и те же способы мытья и сушки, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Дерматолог строго предостерегла тех, кто делает это в душе

Гуру по уходу за кожей доктор Аамна Адель регулярно делится советами в социальных сетях. У нее более 530 тысяч подписчиков в инстаграме. И вот она предупреждает, что некоторые привычные процедуры для душа могут принести больше вреда, чем пользы.

Недавно она поделилась 3 гигиеническими практиками, к которым никогда бы не прибегла как дерматолог. Одна из них – использование губки для душа или мочалки.

Вы можете подумать, что это поможет вашей коже стать чистой и блестящей, но вы ошибаетесь. Это одна из самых отвратительных вещей, потому что они просто сидят в вашем душе, собирая бактерии, грибок, плесень, а потом вы буквально разносите их по всему телу,

– объяснила врач.

Вместо этого Адель рекомендует просто мыть тело руками. Или силиконовая перчатка – это прекрасная альтернатива, намного гигиеничнее.

Некоторые привычные процедуры для душа могут нанести больше вреда, чем пользы / Фото freepik

Она также не советует пользоваться женскими средствами гигиены, потому что те на самом деле очень сушат. Лучше даже брать универсальные средства для деликатного мытья. И, конечно, использовать отдельные полотенца для тела и лица.

Я бы никогда не использовала то же полотенце, которым вытираю пах и ноги, и то, которым вытираю лицо, потому что именно так распространяется грибковая инфекция, если она у вас есть,

– подчеркнула Адель.

Так, в комментариях многие люди были шокированы, особенно советом по мочалкам. Как всегда, кому-то это понравилось, а кто-то отверг идею.

"Я самый помешанный на гигиене человек, которого я знаю, и я использую мочалку всю свою жизнь. Выбрасываю ее завтра!"

"Это на 1000% полезно. Мочалки в душевой всегда мокрые, что не может быть хорошо".

"Я пользуюсь мочалками всю свою жизнь, моя семья также, и ни одной кожной инфекции вообще".

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