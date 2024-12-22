24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, о чем здесь речь. А разобраться помог стоматолог Диего Паскино.

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Когда нужно чистить зубы и как это делать правильно

Чистка зубов должна следовать за основными приемами пищи, но американские эксперты рекомендуют подождать 30 минут. Углеводы, сахар, цитрусовые, газированная вода, кофе и другие вещества заставляют бактерии во рту вырабатывать кислоты, которые нейтрализует слюна в течение определенного времени. Если не дождаться, пока это произойдет, вы будете буквально втирать их в зубы во время чистки, что не очень хорошо для эмали.

Относительно техники чистки – зубную щетку следует использовать не горизонтально, а вертикально. Это "модифицированная техника Басса": под углом 45 градусов к линии десен щеткой делаете небольшие вибрационные движения, а затем от линии десен вдоль всей поверхности зубов. И это нужно делать как на внешней, так и на внутренней стенке, не забывая про жевательную поверхность. Причем 2 минуты – это минимум.

Что пишут правила Американской стоматологической ассоциации по чистке зубов / Фото Racool_studio@freepik

Какие зубные щетки – лучшие и как ими пользоваться

Все в порядке с электрическими щетками – их вращательные движения даже близко к линии десен эффективно удаляют зубной налет. Но, конечно, также хорошо подходят и мануальные щетки с щетиной средней жесткости. Стандартная продолжительность использования насадки электрощетки – около 3 месяцев. Замена ручных очень субъективна, поскольку зависит от частоты использования и давления. Замена необходима, когда щетина потеряла свою первоначальную форму.

Важно обратить внимание на бактерии, всегда присутствующие в туалетных комнатах. В Коннектикуте провели специальное исследование, обнаружив фекальные бактерии на 60% зубных щеток. Поэтому хранить щетки следует в стакане щетиной вверх, и желательно в чехле или хотя бы в колпачке.

И, наконец, о зубной пасте. На самом деле чистка зубов в основном является механической, поэтому если паста закончилась, можно и без нее обойтись на раз или два. И все же очевидно, что она имеет значение, особенно при чувствительных зубах. Также важно использование зубной нити без воска и ополаскивателя для рта (желательно на основе хлоргексидина, но в очень умеренных количествах – потому что он может пожелтить зубы).

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