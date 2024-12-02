Бойцы подразделения "Острые козырьки" получили стильные подарки от создателя одноименного сериала
Подразделение Нацгвардии получило памятные подарки от сценариста безумно популярного сериала "Острые козырьки". Стивен Найт передал им те же головные уборы, которые можно было увидеть в телешоу.
Об этом рассказали в фейсбуке Национальной гвардии Украины. Как пишет 24 Канал, подразделение "Острые козырьки" от автора идеи и сценариста сериала Стивена Найта получило 30 таких фуражек.
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Картузы от Garrison Tailors
Как вы поняли, подразделение названо в честь этого безумно популярного сериала. Его бойцы участвовали в обороне Харьковской области, когда наступали российские войска. И о нем материал сняли журналисты BBC в мае 2024 года.
Тогда защитники подписали собственные козырьки. Они попросили передать их актеру Киллиану Мерфи, который сыграл в сериале главную роль – Томаса Шелби. Звезда кино и сериалов подарок получил. Один из козырьков он решил оставить себе, а вот второй подписал и отправил обратно нашим защитникам.
Впоследствии Стивен Найт связался с харьковским подразделением. Он подарил защитникам 30 картузов Garrison Tailors. Говорится об официальном дизайнере костюмов для сериала "Острые козырьки".
Подразделение "Острые козырьки" сделало фотосессию в обновках / Фото Ярослава Чиженко
"Острые козырьки": что известно о сериале
- Начнем с того, что это британский телесериал. В нем рассказывается история жизни семьи Шелби, которые жили в 20-х годах прошлого века. Особенность этой семьи – их козырьки, в которые зашиты лезвия.
- Зрители сериала переносятся в Бирмингем времен после Первой мировой войны. Банда "Острые козырьки", хоть и вымышленная, но вдохновлена реальной городской бандой. Последняя действовала в этом городе с 80-х годов девятнадцатого века до 10-х годов двадцатого века.
- Кроме Киллиана Мерфи, в этом сериале снимались Пол Андерсон, Аннабелль Уоллис, Финн Коул, Гарри Киртон, Кейт Филлипс, Джо Коул, Сэм Нил и другие.
- Первый сезон "Острых козырьков" вышел еще в 2013 году, а состоял он из шести эпизодов. Его посмотрели 2,4 миллиона зрителей. А вот в конце 2022 года нам показали шестой, финальный, сезон.
- Заметим, что Netflix в 2024 году заявил, что работает над лентой "Острые козырьки". Сам Киллиан Мерфи подтвердил, что мы сможем увидеть его в роли Тома Шелби.
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