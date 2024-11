Саму кампанию посвятили несокрушимости украинского духа. Рассказывает больше об участии Сергея Кислицы в ней 24 Канал, ссылаясь на NV.

Смотрите также Самые стильные мужчины, за которыми стоит следить в 2025 году, чтобы быть на высоте

Сергей Кислица – лицо рекламной кампании лицо рекламной кампании

Увидеть Сергея Кислицу в этой роли – настоящая неожиданность. И она однозначно со знаком "плюс", ведь стильную одежду нам демонстрирует харизматичный дипломат.

Фотографии сделал Саша Маслов, украинский и американский фотограф. Его фотографии мы можем видеть на обложках топовых изданий, к примеру, The New York Times, The Atlantic, Esquire и Forbes. Сам Маслов на регулярной основе посещает Украину и документирует события полномасштабного вторжения, героизм наших военных, а также гражданских украинцев.



Фотографии Сергею Кислице сделал фотограф Саша Маслов / Фото Саши Маслова

Как мы заметили выше, кампания направлена на то, чтобы напомнить о том, насколько несокрушимый украинский народ.

Катя Возианова, главный дизайнер бренда, поделилась интересными фактами. Прежде всего следует заметить, что еще в 2022 году возникла идея снять в рекламной кампании Сергея Кислицу. Произошло это после того, как она впервые увидела выступление посла нашего государства в ООН.

Я была в восторге от риторики, от мастерства слова, от всего! И именно тогда у меня появилась мечта сделать господина Кислицу лицом Indposhiv – потому что несокрушимость Украинского духа, элегантность, которая в первую очередь внутри, а потом уже снаружи – это и о нем и о нас,

– отметила она в своей публикации.



Сергей Кислица – лицо рекламной кампании Indposhiv / Фото Саши Маслова

По мнению дизайнера, элегантность проявляется в частности в характере, а также преданности своим принципам.

Сергей Кислица, как часть этой кампании, олицетворяет эти черты и помогает передать нашу миссию – быть не просто брендом, а символом неизменного качества и характера,

– добавила она.

Обратим внимание, что на одной из фотографий Сергея Кислицу можно увидеть с его собачкой Дези. Как рассказывал ранее сам дипломат, она – дама уже уважаемая, хоть и может напоминать вам щенка. Четвероногая ежедневно ходит с послом Украины в ООН на работу, а также является частью украинской дипломатической семьи в Нью-Йорке.



Сергей Кислица позировал со своей собачкой Дези / Фото Саши Маслова

Стоит внимания Как носить костюм в холодное время года, чтобы быть в тепле и сохранить стиль: 4 идеи для мужчин

Напоследок заметим, что лицами рекламных компаний бренда Indposhiv были другие медийные персоны. В частности: