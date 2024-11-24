Это лакмусовая бумажка: что значит, если вы не можете сделать хотя бы одно подтягивание

24 ноября 2024, 13:46
Читати новину українською
Автор: Эдуард Хомченко

Подтягивание является признаком не только силы рук, оно задействует многие мышцы тела. Кинси Махаффи, медик и доктор философии, объясняет, что подтягивание тренирует плечи, поясницу и верхнюю часть спины, грудные мышцы, ромбовидные, задние дельтовидные и тому подобное.

Благодаря хвату через руки, большую часть работы выполняют поясничные мышцы, важные для хорошей осанки и крепкого торса. Что это значит и почему делать подтягивания важно, даже одно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Best Life.

Смотрите также Метод 25-7-2: как выполнять эту новую ультраэффективную кардиотренировку на тренажере

Что означает, если вы не можете подтягиваться

Крепкий корпус имеет решающее значение для мобильности и стабильности. Наклониться, чтобы обуться, обернуться, чтобы посмотреть назад, сидеть на стуле или просто стоять на месте – эти и другие повседневные действия зависят от вашего позвоночника. Вы даже не обращаете на них внимание – пока они не станут тяжелыми или болезненными, говорит Гарвардский институт здоровья.

Если вы не можете сделать ни одного подтягивания, это может свидетельствовать, что ваша сила или подвижность могут быть ограничены. И это является лакмусовой бумажкой, который показывает, что время обратить более тщательное внимание на ваше тело.

  • Подтягивания требует сочетания силы верхней части тела, стабильности мышц и силы хвата, а также надлежащей подвижности плеч.
  • Отсутствие способности выполнять подтягивания может свидетельствовать о слабых поясничных, ромбовидных мышцах, недостаточном задействовании мышц корпуса или силе хвата.
  • Это также может указывать на состав тела, поскольку подтягивание требует поднятия собственного веса против силы тяжести.

Однако неспособность подтягиваться не означает, что вы непригодны – это просто указывает на то, на чем следует сосредоточиться в упражнениях.

Крепкий корпус имеет решающее значение для мобильности и стабильности / Фото master1305@freepik

Почему стоит регулярно подтягиваться

Есть много преимуществ, среди которых сильные бицепсы, сила хвата, осанка, рельефные мышцы и многое другое. Также есть преимущества ментального характера. Исследования показывают, что регулярные тренировки также влияют на когнитивное и психическое здоровье, помогая предотвратить ухудшения.

Занятия силовыми упражнениями стимулируют высвобождение эндорфинов, естественных лифтеров настроения в организме. Это не только уменьшает симптомы тревоги и депрессии, но и улучшает когнитивные функции, в том числе и среди пожилых людей.

Итак, если вы хотите поработать с подтягиваниями, делайте вот как:

  • Возьмитесь за перекладину крепким хватом, ладони в стороны.
  • Задействуйте лопатки, тяните их вниз и назад.
  • Начните движение, потянув локти вниз, чтобы поднять тело.
  • Стремитесь достать подбородком перекладину, не выгибая спину чрезмерно.
  • Контролируемо опускайтесь вниз, выполняя одно повторение.
Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.