Это лакмусовая бумажка: что значит, если вы не можете сделать хотя бы одно подтягивание
Подтягивание является признаком не только силы рук, оно задействует многие мышцы тела. Кинси Махаффи, медик и доктор философии, объясняет, что подтягивание тренирует плечи, поясницу и верхнюю часть спины, грудные мышцы, ромбовидные, задние дельтовидные и тому подобное.
Благодаря хвату через руки, большую часть работы выполняют поясничные мышцы, важные для хорошей осанки и крепкого торса. Что это значит и почему делать подтягивания важно, даже одно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Best Life.
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Что означает, если вы не можете подтягиваться
Крепкий корпус имеет решающее значение для мобильности и стабильности. Наклониться, чтобы обуться, обернуться, чтобы посмотреть назад, сидеть на стуле или просто стоять на месте – эти и другие повседневные действия зависят от вашего позвоночника. Вы даже не обращаете на них внимание – пока они не станут тяжелыми или болезненными, говорит Гарвардский институт здоровья.
Если вы не можете сделать ни одного подтягивания, это может свидетельствовать, что ваша сила или подвижность могут быть ограничены. И это является лакмусовой бумажкой, который показывает, что время обратить более тщательное внимание на ваше тело.
- Подтягивания требует сочетания силы верхней части тела, стабильности мышц и силы хвата, а также надлежащей подвижности плеч.
- Отсутствие способности выполнять подтягивания может свидетельствовать о слабых поясничных, ромбовидных мышцах, недостаточном задействовании мышц корпуса или силе хвата.
- Это также может указывать на состав тела, поскольку подтягивание требует поднятия собственного веса против силы тяжести.
Однако неспособность подтягиваться не означает, что вы непригодны – это просто указывает на то, на чем следует сосредоточиться в упражнениях.
Почему стоит регулярно подтягиваться
Есть много преимуществ, среди которых сильные бицепсы, сила хвата, осанка, рельефные мышцы и многое другое. Также есть преимущества ментального характера. Исследования показывают, что регулярные тренировки также влияют на когнитивное и психическое здоровье, помогая предотвратить ухудшения.
Занятия силовыми упражнениями стимулируют высвобождение эндорфинов, естественных лифтеров настроения в организме. Это не только уменьшает симптомы тревоги и депрессии, но и улучшает когнитивные функции, в том числе и среди пожилых людей.
Итак, если вы хотите поработать с подтягиваниями, делайте вот как:
- Возьмитесь за перекладину крепким хватом, ладони в стороны.
- Задействуйте лопатки, тяните их вниз и назад.
- Начните движение, потянув локти вниз, чтобы поднять тело.
- Стремитесь достать подбородком перекладину, не выгибая спину чрезмерно.
- Контролируемо опускайтесь вниз, выполняя одно повторение.