Влетите на деньги: эксперт по подержанным авто рассказал, на что не обращают внимание при покупке

Популярный эксперт по подержанным автомобилям призвал водителей обратить внимание на две распространенные, но невероятно дорогие неисправности при покупке следующей модели. Будьте бдительны, чтобы не потерять свои деньги.

Грант ведет ютуб-канал Scottish Car Clan и часто снимает видео, в которых рекомендует надежные подержанные модели и реагирует на события в автомобильном мире. В недавнем видео автоэксперт делится советами, которые помогут водителям приобрести надежный подержанный автомобиль, призывая всех потенциальных покупателей точно знать, когда нужно проверять наличие протечек.

Стоит внимания Водителям стоит протереть лобовое стекло этим овощем, во избежание запотевания

На что обратить внимание во время покупки

Вы захотите спуститься и заглянуть под машину. Однако именно здесь люди обычно ошибаются. Они делают это перед тест-драйвом, а это означает, что любой недобросовестный продавец успел убрать любой беспорядок, поэтому вы приезжаете, а машина выглядит безупречно,

– отметил эксперт.

Совет! Поезжайте на тест-драйв и проверьте авто уже после него. Убедитесь, что все так же чисто, как и раньше.

Со временем вполне естественно, что в некоторых автомобилях появляются небольшие утечки жидкости из изношенных компонентов. Однако, кроме того, что они портят внешний вид подъездных путей, они могут привести к увеличению эксплуатационных расходов и дорогостоящему износу двигателя, устранение которого может стоить тысячи и тысячи гривен.

Чтобы избежать покупки автомобиля, который протекает, Грант рекомендует водителям взять модель на тест-драйв и после этого тщательно проверить, что находится под ней.

Таким образом, продавец не будет иметь возможности замаскировать утечки, о которых он знает, что уменьшит риск быть обманутым с неисправной моделью.



Эксперт призывает заглянуть под авто после поездки / Кадр из видео

Далее в видео Грант также рекомендует, чтобы во время тест-драйва автомобилисты проверяли, не пробуксовывает ли сцепление модели, что может быть еще одной дорогой неисправностью, которую нужно исправить.

Есть одна вещь, которую люди часто пренебрегают проверить, и снова получают большой счет, и это сцепление. Если вы покупаете автомобиль с механической коробкой передач, убедитесь, что сцепление не пробуксовывает и работает должным образом,

– добавил он.

Лучший способ сделать это? Выезжайте на открытую дорогу, включите четвертую или пятую передачу, раскрутите до 3000 оборотов в минуту и давите на газ, давите так, будто вы проходите кастинг для следующего фильма "Форсаж", призывает эксперт. Убедитесь, что скорость автомобиля растет вместе с оборотами двигателя.

Со временем изношенное сцепление может с трудом включаться или выключаться из коробки передач, что приводит к пробуксовке автомобиля, особенно во время ускорения.

Поэтому водителям следует избегать автомобилей, в которых трудно переключать передачи, или которые плохо, или неравномерно разгоняются, несмотря на то, что двигатель работает на полных оборотах.

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Даже если автомобиль предлагается по выгодной цене, лучше избегать моделей с такими симптомами, поскольку замена сцепления может стоить немало.