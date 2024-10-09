Грант веде ютуб-канал Scottish Car Clan і часто знімає відео, в яких рекомендує надійні вживані моделі та реагує на події в автомобільному світі. У нещодавньому відео автоексперт ділиться порадами, які допоможуть водіям придбати надійний вживаний автомобіль, закликаючи всіх потенційних покупців точно знати, коли потрібно перевіряти наявність протікання.

Варте уваги Водіям варто протерти лобове скло цим овочем, щоб уникнути запотівання

На що звернути увагу під час покупки

Ви захочете спуститися і зазирнути під машину. Однак саме тут люди зазвичай помиляються. Вони роблять це перед тест-драйвом, а це означає, що будь-який недобросовісний продавець встиг прибрати будь-який безлад, тож ви приїжджаєте, а машина виглядає бездоганно,

– зауважив експерт.

Порада! Поїдьте на тест-драйв і перевірте авто вже після нього. Переконайтеся, що все так само чисто, як і раніше.

З часом цілком природно, що в деяких автомобілях з'являються невеликі витоки рідини зі зношених компонентів. Однак, окрім того, що вони псують зовнішній вигляд під'їзних шляхів, вони можуть призвести до збільшення експлуатаційних витрат і дорогого зносу двигуна, усунення якого може коштувати тисячі і тисячі гривень.

Щоб уникнути купівлі автомобіля, який протікає, Грант рекомендує водіям взяти модель на тест-драйв і після цього ретельно перевірити, що знаходиться під нею.

Таким чином, продавець не матиме можливості замаскувати витоки, про які він знає, що зменшить ризик бути обманутим з несправною моделлю.



Експерт закликає заглянути під авто після поїздки / Кадр з відео

Далі у відео Грант також рекомендує, щоб під час тест-драйву автомобілісти перевіряли, чи не пробуксовує зчеплення моделі, що може бути ще однією дорогою несправністю, яку потрібно виправити.

Є одна річ, яку люди часто нехтують перевірити, і знову отримують великий рахунок, і це зчеплення. Якщо ви купуєте автомобіль з механічною коробкою передач, переконайтеся, що зчеплення не пробуксовує і працює належним чином,

– додав він.

Найкращий спосіб зробити це? Виїдьте на відкриту дорогу, увімкніть четверту або п'яту передачу, розкрутіть до 3000 обертів на хвилину і давіть на газ, давіть так, ніби ви проходите кастинг для наступного фільму "Форсаж", закликає експерт. Переконайтеся, що швидкість автомобіля зростає разом з оборотами двигуна.

З часом зношене зчеплення може з трудом вмикатися або вимикатися з коробки передач, що призводить до пробуксовування автомобіля, особливо під час прискорення.

Тому водіям слід уникати автомобілів, в яких важко перемикати передачі або які погано чи нерівномірно розганяються, попри те, що двигун працює на повних обертах.

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Навіть якщо автомобіль пропонується за вигідною ціною, краще уникати моделей з такими симптомами, оскільки заміна зчеплення може коштувати чимало.