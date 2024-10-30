Каким должен быть идеальный пробег у подержанного авто: эксперт назвал цифру, которая должна насторожить вас

Покупка подержанного автомобиля хороший вариант сэкономить. Но есть один показатель, на который стоит обратить внимание, чтобы не пришлось целыми вечерами пролеживать под авто, ремонтируя его.

Специалист, который занимается подбором автомобилей, рассказал Ampercar больше о пробеге подержанных машин. Он назвал цифру, которая должна вас насторожить и отказать от покупки.

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Каким должен быть пробег подержанного авто

На платформах по продаже автомобилей можно увидеть сотни объявлений. Но как среди них выбрать то, которое может заинтересовать именно вас. Казалось бы, выбираем варианты, где владелец пишет о пробеге 10 – 15 тысяч километров на своем трехлетнем авто. Впрочем, делать этого не стоит. Такая скромная цифра может свидетельствовать о том, что ее скрутили перед продажей.

В то же время насторожить должны и варианты, когда трехлетнее авто отъездило 150, а то и более тысяч километров. Это свидетельствует о том, что транспортное средство использовали в коммерческих целях: доставка, такси и тому подобное. Если вы таки хотите авто, которому три года, то оптимальным будет пробег в пределах 50 – 60 тысяч километров.

Если же машине пять лет, то за это время она может преодолеть уже целых 100 тысяч километров. В среднем, на год жизни машины приходится 15 – 25 тысяч километров, замечает эксперт. В то же время отмечаем, что этот показатель среднестатистический и может отличаться в зависимости от активности использования.

Перед покупкой тщательно осмотрите автомобиль / Фото prostooleh

На что еще обратить внимание

История технического обслуживания автомобиля также может помочь оценить реальный его пробег. Его транспортное средство должно проходить у официального дилера, который оставляет отметки об осмотре. Бывает так, что соответствующей информации нет. Здесь на помощь могут прийти специалисты. Они займутся образцовой оценкой, осматривая состояние кузова авто и его транспортного средства.

К слову, раз мы уже заглянули внутрь, то и здесь есть на что обратить внимание. О том, что машину эксплуатировали активнее, чем хотят подать, свидетельствуют потертости кресла, ручки коробки переключения передачи, а также педали. Также выдает "старость" состояние ремней безопасности и царапины, которые можно увидеть на кнопках и дверных ручках.

Как же без лакокрасочного покрытия? Конечно же, никак. Эксперт предлагает взглянуть на имеющиеся повреждения, сколы как на переднем бампере, так и на капоте. Кроме того, не в последнюю очередь следует обратить внимание на тормозные диски.

Видите пробег в 50 тысяч километров в паре с люфтом дверей и поцарапанным лобовым стеклом? Стоит насторожиться, ведь высока вероятность, что в этом случае недобросовестный водитель скрутил показатели одометра.

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Как бы там ни было, целиком и полностью полагаться на внешний осмотр автомобиля не стоит. Доверяйте, но проверяйте. Предложите отвезти автомобиль на осмотр. Лучше заплатить тысячу – другую за заключение экспертов, чем тысячи долларов вложить в машину, которая больше времени проведет на сервисе, а не на дорогах.