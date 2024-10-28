Так, издание "Автопилот" рассказало, почему водители бросают в автомобили бутылки с уксусом. Причем делают это именно те, кто имеет большой опыт вождения транспортного средства.

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Зачем водителям уксус

Как мы уже отметили в начале, уксус – средство, которое украинцы в быту используют для уборки. Как выяснилось, он еще и помогает ухаживать за транспортными средствами.

Если же быть точнее, то его следует использовать для того, чтобы держать в чистоте хромированные детали вашего авто. Здесь все просто: кислота в составе уксуса не только растворяет грязь и налет. Она еще и делает это бережно, чтобы не повредить металлическую поверхность, ведь не содержит абразивных компонентов.

Как очищать авто с помощью уксуса

Для этого следует воспользоваться советами, которые используют опытные водители. Они сначала:

Смачивают уксусом чистую ткань; После этого кладут замоченную тряпку на хромированную деталь с загрязнением, процесс должен напоминать компресс для больного; Тряпку оставляем в течение нескольких минут, чтобы растворить загрязнение с помощью уксуса; После этого остатки грязи мы смываем водой, а также вытираем деталь с помощью сухой тряпки.

Что мы получаем? Прежде всего, избавляемся от грязи. А вместе с ней – ржавого налета и других пятен. И всего этого удалось достичь с помощью копеечного средства, которое есть абсолютно на каждой кухне.



Уксус поможет избавиться от пятен / Фото SenivPetro

Уксус не только стоит смешные деньги и помогает поддерживать чистоту вашего авто. Его еще и можно смело считать экологическим средством, что придется по душе тем, кто заботится об окружающей среде.

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Поэтому, не стоит воспринимать уксус только как то, что мы используем только на кухне или в ванной. Прихватите с собой бутылку, чтобы поддерживать в чистоте все хромированные детали вашего авто, и будет вам счастье!