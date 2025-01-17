Все произошло во время мойки в автосалоне. Нестандартную историю рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Забрав авто с техосмотра, мужчина проверил видеорегистратор – и был потрясен увиденным

Автолюбитель забрал свою машину из гаража, где воспользовался услугами автомойки. Он просмотрел записи с видеорегистратора – и увидел на ужасных кадрах, как работник мойки мочился на его Mercedes A35.

Майкл Хинсли из Шропшира 4 декабря отдал свой автомобиль стоимостью 30 000 фунтов стерлингов на плановое техническое обслуживание в местный дилерский центр Mercedes в Шрусбери. Сначала он думал, что там выполнили отличную работу. Вот пока не просмотрел записи.

Я наткнулся на видео, где парень моет мою машину. Я был в ужасе, потому что они использовали автомойку, а не механическую, но то, что произошло дальше, шокировало гораздо больше. Я был абсолютно шокирован, когда увидел, что этот парень сделал – помочился на мою машину. Я просто не мог в это поверить,

– рассказал Майкл.

Мужчина просмотрел записи регистратора после мойки своего "Мерседеса" и испытал неизбежный шок / Фото Michael Hinsley

Мужчина немедленно связался с дилером, чтобы сообщить об инциденте. Обсудив вопрос с отделом обслуживания, он отправил им видео. Его заверили, что проблему рассмотрят и дадут фидбек на следующий день.

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Но потом ему сообщили, что служба мойки не принадлежит Mercedes, а является подрядчиком. Поэтому самое большее, что они могут сделать, это извиниться. Впрочем, ответственного работника там все же уволили.

Также дилерский центр пытался уладить ситуацию чеком на 250 фунтов, но Майкл не принял его. Для него дело "не только в нанесенном ущербе, а в принципе". Мужчина хочет, чтобы дилер отвечал перед законом.