Пауза на праздники: сколько времени нужно, чтобы начать терять мышцы без тренировок

Потеря мышечной массы в период без тренировок – одна из самых больших проблем энтузиастов фитнеса. Независимо от того, с чем эта пауза связана – травмой, отпуском или периодом праздников.

Перерыв может длиться дни, недели или даже месяцы. Но когда же мы начинаем терять мышцы? 24 Канал со ссылкой на GQ объясняет нюансы.

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Когда мы начинаем терять мышцы, прекратив тренировки

Сила, которую мы набрали, не исчезнет со дня на день. И это нормально, что во многих случаях по тем или иным причинам мы не можем тренироваться. А потеря мышц, когда мы покидаем спортзал, зависит от нескольких причин.

По мнению экспертов, процесс потери мышечной массы начинается не раньше, чем через 2 – 4 недели после прекращения тренировок. И он не является заметным или очень заметным, пока не пройдет 12 недель. Новички или люди со средним уровнем физической подготовки начнут видеть изменения уже через 6 недель.

Однако более вероятно, что мы не заметим этого до 3 месяцев. Именно тогда мы перестанем чувствовать себя такими сильными, и наши мышцы перестанут определяться.

Мышцы имеют память, но понадобится немного времени, чтобы вернуться к первоначальному состоянию. Когда мы снова начнем тренироваться, после первых нескольких занятий мы поймем, что на самом деле потеряли не так много и не были в такой плохой форме, как нам казалось.

Потеря мышц, когда мы покидаем спортзал, зависит от нескольких причин, и не является необратимой / Фото freepik

Еще один фактор, который влияет на то, как мы теряем мышцы – это возраст. Чем старше мы, тем быстрее это происходит. Плюс диета играет важную роль – употребляя необходимые питательные вещества и большое количество белка мы сможем эффективнее сохранить мышцы.

Относительно продолжительности восстановления мышц – у каждого свое время. Как правило, вы начнете видеть результаты уже через 4 недели после начала регулярных тренировок. На самом деле легче нарастить мышцы после того, как вы их потеряли, чем начать тренировки с нуля.

Мышечная память, кажется, эффективна даже после многих лет отсутствия тренировок – благодаря клеточным изменениям, которые происходят, когда мы регулярно тренируемся в течение определенного времени. Но как бы там ни было, потеря мышц не может быть демотивирующим фактором, когда речь идет о возвращении в спортзал.

Это нормально, если нам нужно провести некоторое время без тренировок. Главное – всегда возвращаться.