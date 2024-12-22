Пауза на свята: скільки часу потрібно, щоб почати втрачати м'язи без тренувань

Втрата м'язової маси в період без тренувань – одна з найбільших проблем ентузіастів фітнесу. Незалежно від того, з чим ця пауза пов'язана – травмою, відпусткою або періодом свят.

Перерва може тривати дні, тижні або навіть місяці. Та коли ж ми починаємо втрачати м'язи? 24 Канал із посиланням на GQ пояснює нюанси.

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Коли ми починаємо втрачати м'язи, припинивши тренування

Сила, яку ми набрали, не зникне з дня на день. І це нормально, що в багатьох випадках із тих чи інших причин ми не можемо тренуватися. А втрата м'язів, коли ми залишаємо спортзал, залежить від декількох причин.

На думку експертів, процес втрати м'язової маси починається не раніше, ніж через 2 – 4 тижні після припинення тренувань. І він не є помітним або дуже помітним, поки не мине 12 тижнів. Новачки або люди з середнім рівнем фізичної підготовки почнуть бачити зміни вже через 6 тижнів.

Однак більш імовірно, що ми не помітимо цього до 3 місяців. Саме тоді ми перестанемо відчувати себе такими сильними, і наші м'язи перестануть визначатися.

М'язи мають пам'ять, але знадобиться трохи часу, щоб повернутися до початкового стану. Коли ми знову почнемо тренуватися, після перших кількох занять ми зрозуміємо, що насправді втратили не так багато і не були в такій поганій формі, як нам здавалося.

Утрата м'язів, коли ми залишаємо спортзал, залежить від декількох причин, і не є незворотньою / Фото freepik

Ще один фактор, який впливає на те, як ми втрачаємо м'язи – це вік. Чим старші ми, тим швидше це відбувається. Плюс дієта відіграє важливу роль – вживаючи необхідні поживні речовини й велику кількість білка ми зможемо ефективніше зберегти м'язи.

Щодо тривалості відновлення м'язів – у кожного свій час. Як правило, ви почнете бачити результати вже через 4 тижні після початку регулярних тренувань. Насправді легше наростити м'язи після того, як ви їх втратили, ніж почати тренування з нуля.

М'язова пам'ять, здається, ефективна навіть після багатьох років відсутності тренувань – завдяки клітинним змінам, які відбуваються, коли ми регулярно тренуємося протягом певного часу. Та хай там як, втрата м'язів не може бути демотивуючим фактором, коли мовиться про повернення до спортзалу.

Це нормально, якщо нам потрібно провести деякий час без тренувань. Головне – завжди повертатися.