Иногда, всегда, никогда: правило 3 пуговиц, которое должен знать каждый мужчина

Не секрет, что пуговицы на костюмах – непременный и важный атрибут стиля. Однако иногда он заставляет нас путаться.

Ведь как правильно эти пуговицы застегивать? 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness дает четкий ответ.

Смотрите также Почему осенью нам так хочется оставаться под одеялом – и что с этим делать

Как застегивать пиджак с 3 пуговицами

Существует удобный способ запомнить, как правильно застегивать пиджак с 3 пуговицами. Речь идет о правиле застегивания пуговиц, которое еще называют "иногда, всегда, никогда" (Sometimes, Always, Never).

Начиная с верхней пуговицы и двигаясь вниз:

Иногда уместно застегивать верхнюю пуговицу вместе со средней. Решение зависит от стилистического выбора – если лацкан плоский, то можно застегнуть его, если лацкан подкатывается и скрывает верхнюю пуговицу – застегивайте только среднюю.

уместно застегивать верхнюю пуговицу вместе со средней. Решение зависит от стилистического выбора – если лацкан плоский, то можно застегнуть его, если лацкан подкатывается и скрывает верхнюю пуговицу – застегивайте только среднюю. Всегда уместно застегивать среднюю пуговицу. Средняя пуговица стягивает пиджак на вашей естественной талии и позволяет низу естественным образом спадать вокруг бедер.

уместно застегивать среднюю пуговицу. Средняя пуговица стягивает пиджак на вашей естественной талии и позволяет низу естественным образом спадать вокруг бедер. І никогда не застегивайте последнюю, нижнюю пуговицу. Это нарушает задуманный крой и спадание, которое обеспечивает средняя пуговица.



Иногда, всегда, никогда – вот о чем речь / Иллюстрация The Art of Manliness

Иногда, всегда, никогда – это легко! Так же легко, как, например складывать и хранить дрова на зиму (интересная и актуальная именно сейчас тема).