Эта естественная усталость заставляет нас променять желание выходить в люди на пледы и теплые вечера под новые серии любимых шоу. Но почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать? 24 Канал со ссылкой на GQ дает ответ.

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Зимнее время и мелатонин

Когда дни становятся короче, выработка мелатонина (гормона, который регулирует сон) увеличивается, погружая нас в сонливость, которой трудно избежать.

Когда света становится меньше, наш циркадный ритм (внутренние часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования) несколько выбивается из колеи.

Проще говоря, поскольку поздно утром еще темно, а рано вечером уже темно, наш организм может думать, что это время спать.

Моральный дух

Усталость часто идет бок о бок с отсутствием мотивации, а осень – это именно тот сезон, когда наш моральный дух может получить удар.

Наш организм реагирует на уменьшение количества света общим замедлением, иногда даже "осенней хандрой".

Противостоять этому призваны теплые напитки и перерывы на природе, чтобы окунуться в осенние краски. Все это стимулирует выработку серотонина – гормона счастья.

Наш организм реагирует на уменьшение количества света общим замедлением, но это можно "обойти" / Фото gpointstudio@freepik

Витамин С, магний и гидратация

Переход к осени – это также идеальное время для увеличения потребления витамина С (цитрусовые, киви) и магния (бананы, орехи).

Эти элементы помогают бороться с физической и умственной усталостью.

И нельзя забывать о гидратации, поскольку даже легкое обезвоживание может быть одной из основных причин постоянного ощущения усталости, даже если вы не прилагаете значительных усилий.

Итак, почему же мы устаем осенью? Потому что наш организм пытается приспособиться к переходу. К счастью, с помощью нескольких энергетических советов мы можем сделать осень нашим союзником, оставаясь бодрыми и динамичными.

Режим выживания

Чтобы чувствовать себя лучше осенью, адаптируйтесь к окружающей среде. Даже если ваш инстинкт требует оставаться в тепле под одеялом, заставьте себя к хотя бы небольшой физической активности.

Неважно, или это простая прогулка, или приведение в порядок гардероба – любая активность может стать настоящим зарядом энергии.

Что касается сна, старайтесь соблюдать режим дня и максимально использовать дневной свет. Даже если это означает пить кофе на террасе.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.