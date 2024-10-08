Знаете ли вы, как это правильно сделать? Сразу заметим, что дрова следует хранить не менее 6 месяцев, и за это время, пишет The Art of Manliness, они должны потерять как можно больше влаги.
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Как складывать и хранить дрова
То есть, на них должно попадать достаточно солнечного света и воздуха, который будет циркулировать. Оба элемента являются важными, но приоритетнее – влияние солнца.
Если вы ждали 6 месяцев, но дрова все еще не готовы, возможно, ваш штабель неправильно сложен. Поэтому прежде всего ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы знать, как складывать дрова правильно.
Навык на зиму – как хранить и складывать дрова / Иллюстрация The Art of Manliness
- Выбирайте участок с солнечным освещением и планируйте ориентировать штабель так, чтобы его длина была перпендикулярна к направлению преобладающего ветра. Если ветер в вашей местности менее постоянный, ориентируйте штабель с севера на юг, чтобы уловить западно-восточный ветер.
- Положите обработанные под давлением доски 2 на 4 в основу для дров, чтобы почвенная влага не просачивалась в древесину.
- Постройте башню на одном конце штабеля, положив 2 – 4 куска расколотой древесины параллельно друг к другу. А затем накройте их еще 2 – 4 кусками, положенными перпендикулярно. Продолжайте складывать, пока ваша башня не достигнет 6 уровней.
- Постройте еще одну башню на другом конце вашей основы. Эти башни будут служить опорами, для дров, сложенных между ними.
- Начните складывать дрова между башнями, максимизируя движение воздуха (чтобы способствовать сушке дров, а не плотному прилеганию их к штабелю).
- Продолжайте складывать до высоты башен. Если необходимо, используйте жерди или обрезанные ветки, чтобы удержать штабель от падения. И накройте брезентом.