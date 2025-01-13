Этот романтический жест может свидетельствовать, что ваш партнер – нарцисс

Есть такое понятие как "придумывание будущего". Это когда кто-то дает обещания или описывает довольно правдоподобные планы, но никогда не выполняет их.

И это одна из тех черт, которые могут свидетельствовать о нарциссизм. Психолог из Лос-Анджелеса Рамани Дурвасула рассказала подробнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Психология знает специфическую черту, которая может разоблачить нарцисса

Доктор Рамани Дурвасула говорит, что "придумывание будущего" предполагает обещания измениться, обещания относительно будущих событий или желаний, которых хочет другой человек в отношениях.

Выдумщики при этом заявляют о конкретных сроках выполнения обещания или, как вариант, называют событие, которое должно произойти как предпосылка, например – получение новой работы. Но когда срок наступает, обещание не выполняется.

Но как отличить правдоподобные обычно выдумки с похожими и даже положительными и романтическими чертами, например надежды или планирования на будущее? Есть ключевое отличие, и оно особенно заметно в контексте романтических отношений с нарциссическим человеком.

Если для обычного партнера нормально и даже желательно строить планы на совместное будущее, то партнер-нарцисс в основном дает условные обещания, которые требуют еще чего-то от другого человека в отношениях.

Придумывание будущего – это одна из тех черт, которые могут свидетельствовать о нарциссизме / Фото Racool_studio@freepik

Например, нарциссический партнер может сказать, что в следующем году вы переедете в больший дом, но при условии, что не будете тратить на себя денег в течение этого года. Доктор Дурвасула (которая, к слову, имеет 1,85 миллиона подписчиков) отмечает:

Придумывание будущего – это не разговоры о будущем с надеждой, а просто выдача желаемого за действительное. Попытка выманить что-то у кого-то на основании обещаний.

Во многих случаях при этом нарциссический партнер на самом деле не хочет ничего конкретного от другого человека, а просто хочет, чтобы тот оставался в отношениях. А если этот человек попытается достучаться до нарцисса, его поведение может перерасти в газлайтинг.

И тогда прозвучит что-то вроде: "Если бы ты действительно любил меня, то доверял бы и верил, что я сделаю это". "Все это может привести к тому, что что люди застрянут на долгие годы", – подытоживает Рамани.

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