Поскольку так много экспертов-любителей не могут прийти к согласию, мы предлагаем обратиться к авторитетам. Крис Блатнер – исполнительный бурбон-стюард и создатель @urbanbourbonist в инстаграме. Он рассказал Foodie о тонкостях употребления виски со льдом.

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Пьем виски со льдом или без?

Для начала, если вы никогда раньше не пробовали определенный бренд и хотите попробовать виски как профессионал, он говорит: "Я думаю, что всегда лучше начинать с дегустации виски в чистом виде (без льда или воды), чтобы понять его вкусовой профиль".

Однако это не означает, что его всегда следует смаковать чистым. Хотя попробовать его таким, каким он есть, поможет вам полностью постичь все его вкусовые качества, есть определенная логика, поддерживающая добавление льда в напиток. Одной из таких причин является то, что все привлекательные ароматические компоненты, которые содержит виски, могут быть подчеркнуты незначительным разбавлением.

Наука о разбавлении виски

Виновником фирменного дымного вкуса виски является гваякол – ароматическое масло, которое является побочным продуктом обугленных деревянных бочек, в которых выдерживается большинство виски. Даже виски без указания возраста содержит это ароматное химическое соединение. Однако гваякол не смешивается с жидкостью и – особенно в виски с высокой крепостью – имеет тенденцию оседать на дно бокала. Когда лед тает в напитке, гваякол нарушается, и некоторая его часть всплывает наверх, где и происходит глоток.

Блатнер объясняет, что добавление льда в напиток также укрощает горечь виски, снижая температуру и уровень алкоголя, когда вы пьете его. Он говорит: "Добавление льда приведет к изменению температуры, а также начнет медленно снижать крепость виски по мере таяния льда".



Если пробуете новый виски, то можете сначала не добавлять лед / Фото senivpetro

Обратите внимание! Чем теплее напиток, тем больше вероятность того, что вы почувствуете сильный жар от алкоголя. Когда "триггеры ожога" от алкоголя подавлены, многим легче оценить сложные ароматы янтарного спиртного напитка.

Со льдом или без льда: решать вам

Хотя лучше всего пробовать новый виски, не разбавляя его, Блатнер не занимает жесткой позиции относительно того, стоит ли вообще добавлять лед в напиток. Это действительно сводится к личным предпочтениям.

Вы можете обнаружить, что виски нравится вам больше (или меньше), когда он охлажден и когда его крепость снижена,

– замечает он.

В то время как некоторые любители шотландского виски клянутся, что разбавляют его водой перед тем, как он попадает на нёбо, любители бурбона часто занимают жесткую позицию и говорят, что лед или вода только забирают у напитка его полный вкус. Это может быть связано с тонкими различиями между скотчем и бурбоном, которые зависят от способа их производства.

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Если вы пытаетесь произвести впечатление на искушенного ценителя, возможно, вы захотите пить его любимым способом. Но если вы просто пытаетесь насладиться вкусом для себя, попробуйте то, что, по вашему мнению, на вкус лучше. Здесь нет правильного или неправильного ответа, есть только ваш ответ – так, как вам нравится больше всего.