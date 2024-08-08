Никакие отношения не являются идеальными постоянно или на 100%. Но когда у вас есть определенные инструменты в рукаве и готовность постоянно прилагать усилия, то риск обострения проблем становится ниже. Психолог Марк Треверс описал в Psychology Today модель отношений 5 к 1, которая помогает уравновесить положительное с отрицательным, а именно так делают большинство успешных пар.
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Что это за соотношение 5 к 1 для укрепления связи в паре
Этот принцип также известен как "Магическое соотношение", его предложил психолог Джон Готтман. Он годами изучал пары, чтобы выявить, что отличает самые успешные от неуспешных. Идея концепции в том, чтобы найти баланс между хорошим и плохим, но так, чтобы положительные моменты, хорошее взаимодействие и действия, которые укрепляют связь, преобладали над негативными.
Это означает, что на каждое негативное взаимодействие, такое как критика, защита, пренебрежение или даже пассивно-агрессивный язык тела, должно приходиться 5 или более положительных взаимодействий, чтобы сохранить отношения здоровыми и устойчивыми,
– объяснил Треверс.
Это помогает создать своеобразную "подушку", которая помогает парам лучше справляться с негативом и конфликтами, фокусируясь на позитиве, поддержке, благодарности и привязанности. Речь о понимании того, что негатив может появиться в любой момент в отношениях, но нужно прилагать усилия, чтобы противодействовать ему чем-то, что помогает чувствовать себя хорошо.
Модель отношений 5 к 1 уравновешивает положительное с отрицательным, что делают большинство успешных пар / Фото freepik
Как вы можете использовать 5 к 1 в своих отношениях
Треверс рекомендует несколько практик, которые можно и нужно выполнять ежедневно:
- Проявляйте благодарность, делайте комплименты, указывайте на сильные стороны, празднуйте достижения, демонстрируйте заботу.
- Проводите время, делая то, что вам нравится, или то, что приносит удовольствие.
- Просите прощения, когда делаете что-то не так, берите на себя ответственность за свои поступки, но и учитесь прощать, когда извиняется другой человек.
- Активно слушайте, что говорит ваша половинка, старайтесь понять ее мнение и взгляды, признавайте и одобряйте ее эмоции, а также будьте открыты и готовы к переговорам.
- Ищите забавные моменты, совместные шутки, делитесь видео, фото или историями, чтобы вы могли посмеяться вместе и над одним и тем же.