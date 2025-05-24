Эти привычки миллионеров помогут вам стать состоятельными – и, да, они о деньгах

Как правильно управлять своими деньгами, если вы хотите жить без финансовых забот? Очень для этого важно сформировать правильные финансовые привычки.

Ведь деньги, если вы не заботитесь о них, имеют привычку не задерживаться надолго. И это хорошо знают даже самые богатые люди мира. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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4 финансовые привычки миллионеров, которые и вас могут сделать богатыми

Интересно, и некоторые из самых богатых людей мира, например Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, живут экономно. То есть расписывают бюджет, избегают ненужных расходов, не тратят бездумно, а главное – имеют привычки, с которыми поддерживают свое финансовое здоровье. Бывший инвестиционный банкир Сэм Доген назвал эти несколько привычек.

Откладывайте и инвестируйте последовательно. Откладывать необходимо, и вы должны делать это постоянно, даже если речь о небольших суммах. Это важно, потому что может помочь вам выйти из плохой ситуации (например, если вы потеряете работу) или помочь вам хорошо жить на пенсии. Инвестирование же – это то, что поможет вашим деньгам расти, а не просто лежать. Только делать это следует последовательно и в таких размерах, которые вы можете контролировать и которые не влияют на ваш текущий бюджет.

Откладывать необходимо, и вы должны делать это постоянно, даже если речь о небольших суммах. Это важно, потому что может помочь вам выйти из плохой ситуации (например, если вы потеряете работу) или помочь вам хорошо жить на пенсии. Инвестирование же – это то, что поможет вашим деньгам расти, а не просто лежать. Только делать это следует последовательно и в таких размерах, которые вы можете контролировать и которые не влияют на ваш текущий бюджет. Ищите разные источники дохода. Богатыми людей делает не высокая зарплата, а то, что у них есть разные источники дохода. И если один из них не работает, другие остаются. Нет, это не значит работать на двух или трех работах, а значит полагаться на инвестиции, побочный бизнес, фриланс и другие способы заработать дополнительные деньги. Чем больше источников у вас, тем больше финансовая безопасность.

Деньги, если вы не заботитесь о них, имеют привычку не задерживаться надолго / Фото cookie_studio@freepik