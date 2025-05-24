Ці звички мільйонерів допоможуть вам стати заможними – і, так, вони про гроші

Як правильно керувати своїми грошима, якщо ви хочете жити без фінансових турбот? Дуже для цього важливо сформувати правильні фінансові звички.

Адже гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго. І це добре знають навіть найбагатші люди світу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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4 фінансові звички мільйонерів, які й вас можуть зробити багатими

Цікаво, та деякі з найбагатших людей світу, як-от Білл Гейтс і Воррен Баффет, живуть економно. Тобто розписують бюджет, уникають непотрібних витрат, не витрачають бездумно, а головне – мають звички, з якими підтримують своє фінансове здоров'я. Колишній інвестиційний банкір Сем Доген назвав ці кілька звичок.

Заощаджуйте та інвестуйте послідовно. Заощаджувати необхідно, і ви повинні робити це постійно, навіть якщо мовиться про невеликі суми. Це важливо, бо може допомогти вам вийти з поганої ситуації (наприклад, якщо ви втратите роботу) або допомогти вам добре жити на пенсії. Інвестування ж – це те, що допоможе вашим грошам зростати, а не просто лежати. Тільки робити це слід послідовно і в таких розмірах, які ви можете контролювати і які не впливають на ваш поточний бюджет.

Заощаджувати необхідно, і ви повинні робити це постійно, навіть якщо мовиться про невеликі суми. Це важливо, бо може допомогти вам вийти з поганої ситуації (наприклад, якщо ви втратите роботу) або допомогти вам добре жити на пенсії. Інвестування ж – це те, що допоможе вашим грошам зростати, а не просто лежати. Тільки робити це слід послідовно і в таких розмірах, які ви можете контролювати і які не впливають на ваш поточний бюджет. Шукайте різні джерела доходу. Багатими людей робить не висока зарплата, а те, що вони мають різні джерела доходу. І якщо одне з них не працює, інші залишаються. Ні, це не означає працювати на двох чи трьох роботах, а означає покладатися на інвестиції, побічний бізнес, фріланс та інші способи заробити додаткові гроші. Чим більше джерел у вас, тим більша фінансова безпека.

Гроші, якщо ви не дбаєте про них, мають звичку не затримуватися надовго / Фото cookie_studio@freepik