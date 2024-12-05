Самые дорогие по состоянию на конец 2024 года – это аромат дубайского парфюмерного бренда Nabeel, созданного в 1969 году Асгаром Адамом Али. О нем и других духах в списке гипердорогих рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Самые дорогие духи в мире стоят до миллиона евро

Shumukh от Nabeel. Этот бренд и этот аромат малоизвестны в Европе, но занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Потому что они стоят не менее 1,29 миллиона долларов или более миллиона евро. Что делает их одними такими дорогими и экстравагантными?

Во-первых, флакон украшают более бриллиантов 3500 бриллиантов, всего на 38,55 карата, а еще жемчуг, 18 каратов золота и 5,9 килограмма серебра. Да, именно декоративные элементы и компоненты объясняют цену продукта.

Сам парфюм является унисекс и предлагает ноты розы, сандала и мускуса, которые держатся на коже до 12 часов – что откровенно немало.

Shumukh от Nabeel и другие самые дорогие духи в мире / Смотрите фото производителей

А места со 2 по 10 в первой десятке занимают такие духи: