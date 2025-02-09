"Я – Мадам квас": бывшая стриптизерша ответила на вопросы, которые вы стеснялись задать

А что если у вас была бы возможность задать свои несколько безумные вопросы стриптизерше? Мы это сделали за вас, чтобы вы могли буквально заглянуть за кулисы этой интересной и живо обсуждаемой профессии.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал будет общаться с представителями разных профессий. Мы будем задавать им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. На этот раз у нас был разговор с бывшей стриптизершей, которая поделилась с нами интересностями из своей профессии.

Читайте также "Хотят порадовать себя, пока не поздно": эскортница из Давоса раскрыла впечатляющие детали работы

Обратите внимание! В некоторых разговорах мы будем менять имя нашего собеседника в целях безопасности и для сохранения анонимности.

Стриптиз – не об обнажении

Нам удалось пообщаться с Аней, которая работала в одном из клубов Львова. Она не только любезно ответила на несколько странные вопросы, но и попыталась разрушить распространенные стереотипы о профессии стриптизерши.

Прежде всего она хотела бы донести до наших читателей, что стриптиз – не только о раздевании.

На самом деле о стрипе знают с вульгарной стороны, через фильмы. Но это не правда. По крайней мере я всегда подчеркивала, что стриптиз – это искусство, а не посмотреть на обнаженные тела,

– подчеркнула она.

Более того, как рассказала нам Аня дальше, стриптиз – больше об уверенности в себе и умение владеть своим телом.

Какие движения на пилоне имеют эффектный вид, но на самом деле делать их проще, чем приседания?

Честно, здесь больше не о движениях, а об уверенности. Ты можешь просто ходить по сцене, но так, что у всех отпадут челюсти. Но для этого надо иметь годы опыта и уверенность в себе.



В стриптизе важна уверенность в себе / Фото lookstudio

А если бы ты могла выбрать себе суперсилу, которая помогла бы тебе в работе, что это было бы? Возможно, умение телепортироваться, чтобы быстрее перемещаться между клубами, или – неуязвимость к комплиментам?

Все гораздо банальнее: я бы хотела уметь читать мысли. Тогда работа была бы еще легче, хотя, не факт.

Какие предрассудки у стриптизерш

Ладно, с суперсилой мы разобрались. А каким был твой самый забавный псевдоним?

У меня всегда был один и стабильный псевдоним. Но иногда девушки шутили, и я помню, как одна из них сказала: Я – Мадам квас – брожу по сцене, возбуждая публику.

Чтобы прямо чего-то смешного с псевдонимами – не было, но было много смешных историй. И, как всегда, самое смешное все происходит в гримерке.

Поскольку мы заглянули в гримерку, то точно стоит узнать, есть ли какие-то суеверия или приметы среди стриптизерш? Не знаю, возможно, стриппы можно завязывать только левой рукой.

Если из рук или с тела упала купюра, ее нельзя поднимать самой – только клиент должен ее дать тебе снова, иначе деньги не "вернутся" в будущем. Или если кто-то первый получил чаевые – обтирает этой купюрой других девушек, чтобы вечер был денежным.



Самое смешное всегда происходит в гримерке / Фото freepik

У постоянных клиентов есть свои прозвища

Если мы заговорили о суевериях, то не лишним будет вспомнить и самих посетителей клубов. Есть ли среди девушек какие-то кодовые слова, чтобы предупреждать о сложных персонажах?

Тайного языка, как такового, нет. Но многие постоянные клиенты имеют свои прозвища. Помню, был один "кадр". Вечный жених. Этот чувак каждую неделю приходил с новой "невестой", и клялся, что на этот раз это серьезно.

А если бы существовала Олимпиада по стриптизу, в какой дисциплине ты бы точно взяла золото?

За олимпиаду хм... Я бы взяла золото за гоняние п***унцев – всегда это любила и буду любить. Независимо в какой сфере я бы работала, всегда любила и люблю поговорить с людьми, но не когда они придурки.

Напоследок хотим спросить, чем для тебя является стриптиз?

Для меня стриптиз, точнее все стрип-клубы, где я работала, стали местом, где я встретила своих подруг, обрела уверенность в себе. Конечно, это тоже для меня была работа, где я зарабатывала на хлеб с маслом.

Но это был интересный период в моей жизни с движухами, алкоголем, запрещенными веществами и со многими интересными людьми, которые меня многому научили.

Смотрите также Модель назвала одежду, в которой не стоит идти на свидание: секса гарантированно не будет

Оставайтесь с нами. В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" вас ожидает еще немало интересных собеседников, которые проведут вас за кулисы своей профессии!