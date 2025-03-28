Как появились цифры: видео с неожиданным объяснением ошеломило миллионы людей в соцсетях

А вы думали когда-нибудь, почему цифры выглядят именно так, как мы их видим сегодня? Есть несколько теорий, объясняющих их форму, но одно неожиданное объяснение недавно взбудоражило социальные сети.

На своих страницах видео с ним опубликовал tarik_belasri, вряд ли ожидая такого резонанса. 24 Канал покажет его и расскажет подробнее.

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Что такое цифры: удивительная теория, которая меняет представление о математике

Это видео из Марокко, опубликовано в начале марта 2025 года, набрало более 9 миллионов просмотров за несколько недель в тиктоке, более 400 тысяч лайков там и почти миллион в инстаграме, и, конечно, под ними появились десятки тысяч комментариев. Что же так взбудоражило интернет-сообщества?

В видео мужчина объясняет, как возникли цифры и почему их рисуют именно так. А все, мол, из-за количества углов. Например, у цифры 1 – один угол, у цифры 2 – два, а 0, соответственно, не имеет углов вообще. Сейчас мы пишем цифры с закруглениями, но в древности их изображали всегда только с углами.

Также мужчина объясняет, что в математику 0 ввели как цифру, которая обозначает отсутствие значения. На арабском ноль называли сафр, этим словом также описывали "пустоту". Далее слово взяли европейцы, когда перенимали арабские цифры, потом упростили до "циферо", а еще чуть позже – до "зеро".

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Является ли эта гипотеза исторически и научно обоснованной? Должны сказать, что, видимо, исторические факты свидетельствуют таки о другом. Действительно, современные цифры попали в арабский мир из Индии, а затем "переехали" в Европу. Но система цифр, которой мы пользуемся сегодня, в современном виде существует примерно с IX века, а концепция нуля была известна в Индии еще с VII века или даже раньше.

Идея же об углах очень интересная и визуально привлекательная, но не имеет никаких исторических доказательств. Древние образцы написания цифр в разных культурах выглядели по-разному, а формы менялись со временем. Более того, часто цифры писали округлыми еще задолго до их стандартизации. Потому что так просто удобнее писать, а не из-за углов.