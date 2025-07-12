Какие черты характера имеет действительно крутой парень: было бы хорошо иметь хотя бы 3 из этих 6

Что значит быть крутым? Это иметь в себе редкое сочетание свободы, смелости и уверенности, но не только.

Большое исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology, провели в 12 странах на разных континентах, и оно показало глубокий смысл крутости. Передаст его 24 Канал благодаря GQ.

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Психологи назвали 6 черт характера действительно крутого мужчины: о чем речь?

Итак, быть крутым – это не вопрос моды или внешности, а четкий психологический профиль. Это определили в новом исследовании, опросив почти 6000 человек в ЮАР, Нигерии, Чили, Мексике, США, Китае, Южной Корее, Индии, Турции, Германии, Испании и Австралии.

Несмотря на очевидные культурные различия между этими странами, четко прослеживаются 6 черт характера, ассоциированные с крутыми мужчинами. Они систематически повторялись везде. Это:

Экстраверсия.

Гедонизм.

Сила.

Открытость.

Склонность к риску.

Самостоятельность.

Другими словами, крутыми считают мужчин динамичных, любознательных, независимых и способных выходить за пределы привычного. Это не агрессивные бунтовщики, не образцы мудрости, но – личности, которые создают собственное пространство.

Исследование в 12 странах среди 6000 человек четко определило 6 черт современного крутого мужчины / Фото cookie_studio@freepik

Психолог Калеб Уоррен, соавтор исследования, отмечает, что крутые мужчины "бросают вызов нормам, вдохновляют на перемены и продвигают культуру". Они меняют нормы, а не придерживаются их. Они являются создателями трендов, а не хранителями традиций.

В конце концов, мы это ежедневно видим в соцсетях и СМИ. Там крутые люди продвигают свое присутствие и авторитет, основываясь на своеобразном социальном магнетизме. Их креативность и способность элегантно не подчиняться и делают их лидерами.

Сегодня крутость базируется прежде всего на искренней аутентичности. Потому что динамичный мир вокруг нас перенасыщен фальшивостью и стремится вырваться из этой ловушки.

Самый неожиданный вывод исследования – для крутости не важна доброта или воспитанность. То есть не нужно быть приветливым, доброжелательным или добросовестным.

Интересно, что 4 из 6 указанных черт трудно приобрести во взрослом возрасте. Однако вы можете кое-что сделать, развивая хотя бы 3 из них – культивируйте самостоятельность и любознательность, идите на взвешенный риск и найдите смелость выйти из зоны комфорта.