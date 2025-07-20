"Мадам" из борделя поделилась самыми мрачными тайнами своей профессии

Когда мы слышим слово бордель, то первым на ум может приходить Амстердам, и вполне справедливо. Впрочем, в Австралии они тоже действуют вполне легально, а их сотрудницам есть что рассказать о своей работе.

К примеру, звезда OnlyFans Кристал Галтри. Она работала в борделе в роли "мадам". Заботилась о сотрудницах и отгоняла неадекватов. И она заметила, что скучных ночей у нее не бывало, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Для чего в борделе кнопка паники?

Собственно, Галтри отвечала за то, чтобы отслеживать, кто в какой комнате и насколько долго. И нужна ли кому-то помощь, чтобы выйти.

Сотрудники борделя тогда имели возможность воспользоваться кнопкой паники. С ее помощью предупреждали, когда необходима помощь, когда следует вмешаться. Обратим внимание, что двери в номерах никогда не закрывались.

Кнопка предназначена для случаев, когда клиенты нарушают правила заведения. Они могут попробовать такие вещи, как снятие презервативов без согласия, что является сексуальным насилием. Или они могут попробовать услуги, которые не были оговорены или оплачены заранее,

– объяснила Кристал.

В такие моменты Галтри вмешивалась, чтобы "завершить сеанс". Если же клиента это не останавливало, то она звала других девушки. По словам Кристал, "ни один охранник не является таким страшным, как группа разъяренных секс-работниц".



Кристал Галтри работала в борделе / Фото Demi Kovac Photography

Да-да, может показаться, что здесь присутствует вайб какого-то вестерна. На самом деле Кристал заметила, что никогда не чувствовала себя в опасности на работе. И для нее в приоритете была безопасность ее работниц.

Бордели полны сильных женщин, которые поддерживают друг друга и заботятся друг о друге,

– добавила она.

По словам Галтри, даже самые брутальные клиенты в конце концов покидали бордель напуганными. Она их пугала. И если клиенты неадекватно вели себя, то получали такую же реакцию с ее стороны. И именно это делало ее идеальной для роли "мадам".



Теперь Кристал – звезда OnlyFans / Фото Кристал Галтри из тредса

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Она также назвала наиболее неприятное дело, которое нужно было делать. По словам Галтри, говорится о стирке постельного белья. Этим она занималась ночью после завершения смены.