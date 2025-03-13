Духи с феромонами: действительно ли они помогут вам соблазнить кого угодно

Вас забросали рекламой в инстаграме и тиктоке о "волшебных" феромонных духах? Вы правильно сделали, если усомнились в их эффективности.

Но миф о духах с феромонами непростой. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Духи с феромонами – отделяем мифы от правды

Самый распространенный образ в рекламе таких духов – мужчина, который опрыскивает себя "мощными духами с феромонами", и за считанные секунды женщина прыгает ему на шею. Или наоборот. Но все это – просто маркетинг.

Мы не будем упоминать названия брендов, которые играют на легенде, якобы определенные запахи кружат головы, как стрела Купидона. Просто знайте – ни одно серьезное исследование не доказало эффективность ни одного аромата на основе феромонов для соблазнения человека.

Начнем с того, что такое феромоны. Это молекулы, которые выделяют животные в мизерных дозах в пространство вокруг, и которые на расстоянии вызывают у особей того же вида специфическую реакцию с влечением к выполнению определенных биологических функций. Примерно так пишут в научных справочниках.

В XIX веке на основе наблюдений за животными сначала возникла идея "тайного языка" между ними из химических веществ. А в 1959 исследователи выдвинули теорию о существовании феромонов и выделили первую молекулу от шелкопряда. Далее другие феромоны были четко идентифицированы у различных животных и насекомых. Но у человека – ни одного.

Не стоит верить в миф о силе духов с феромонами – запахи важны, но любовь мультисенсорна / Фото vecteezy

Начиная с 1990-х, 4 молекулы попали под подозрение, что они являются человеческими феромонами: андростенон, андростенол, эстраренол и андростадиенон (производные от тестостерона и эстрогена). Их заметили у беременных женщин. Но ни один ученый не смог доказать какого-то влияния этих молекул на поведение человека, не говоря уже о сексуальном влечении.

Так работают ли феромонные духи? Даже если они действительно содержат молекулы, о которых идет речь, их эффективность пока что основывается только на предположениях. То есть ни один парфюм не может претендовать на роль универсального любовного зелья.

Но правда и в том, что ароматы играют определенную роль во влечении и соблазнении. Роль запахов тела (дыхание, пота и прочего), духов (также гелей для душа, кремов и так далее) и их взаимодействия все же трудно оценить. Но можете ли вы представить, что влюбитесь в кого-то, чей запах вызывает у вас отвращение?

В конце концов, любовь зависит от всех наших органов чувств, а не только от одного. Но пока ни одно исследование не показало точных параметров, которые привлекают влюбленных. Любовное влечение является мультисенсорным – от черт лица и форм тела в визуальной сфере до голоса и запахов, от воспоминаний и эмоций до когнитивных и социокультурных соображений. То есть все наше естество вовлечено.

Поэтому не стоит поддаваться рекламе, которая представляет вам "лучшие духи для соблазнения" и дает несбыточные обещания. Просто выберите аромат, который вам искренне нравится – и вы найдете пару, которая будет совместима с вами как минимум по запаху.