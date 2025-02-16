И попробуйте следовать советам экспертов, которые помогут продлить действие аромата и сделать его заметным, но не ошеломляющим для окружающих. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Если хотите, чтобы ваш парфюм держался весь день и был заметным, сделайте вот что
- Выбирайте духи с высокой концентрацией. Эксперты из Real Simple объясняют, что духи есть разной концентрации, то есть некоторые из них сильнее других. И если вы хотите, чтобы ваши духи держались и пахли дольше, выбирайте как раз эти варианты.
- Используйте духи после купания. Наносите их сразу, как вышли из душа и высохли, потому что ваша кожа чистая, а поры более открыты, поэтому она готова поглотить аромат. Важно не наносить духи на мокрую кожу, иначе аромат может испариться вместе с водой.
- Сначала нанесите увлажняющий крем, причем без ароматизаторов. Дело в том, что хорошо увлажненная кожа лучше впитывает духи, и это поможет им продержаться в течение всего дня.
Следуйте советам экспертов, которые помогут продлить действие парфюма и сделать его более заметным / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Наносите на пульсовые точки. Это запястья, локти, за коленями и шея. Именно в этих точках естественно и постоянно выделяется тепло, а это помогает аромату пахнуть сильнее и держаться дольше. Не используйте слишком много духов, как раз важнее наносить их на правильные места.
- Не втирайте в кожу. Втирание может плохо повлиять на деликатные и тонкие ноты духов, из-за чего они будут держаться меньше и станут менее заметными,
- Нанесите духи на одежду. Эксперты из Lancome рекомендуют нанести немного духов на несколько предметов одежды, например на шарф или галстук, поскольку они будут удерживать аромат, и вы сможете надеть их, когда духи начнут выветриваться на коже.
- Бережно относитесь к своим духам. То есть вы также должны правильно ухаживать за ними, думая о том, как хранить их, где и как обращаться с флаконами. Это продлевает срок их жизни.