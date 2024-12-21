У Волдеморта есть 2 авто и мотоцикл, о которых мечтают миллионы мужчин

Ральф Файнс – один из самых известных британских актеров своего поколения. Он продемонстрировал непревзойденную способность превращать каждого персонажа в незабываемый опыт – от культовых злодеев до сложных лидеров.

Актер известен также своим стилем, который воплощает непринужденную элегантность. Что же касается его гаража... Здесь надо сказать немного подробнее, как заметил 24 Канал со ссылкой на GQ.

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У Ральфа Файнса небольшой гараж, но он впечатляет

Ральф Файнс родился в 1962 в Англии, его мать писательница и художница, а отец фотограф. Он рос в окружении творчества, что повлияло на его решение стать актером. Его карьера началась в 1993 году с ленты "Список Шиндлера", где он сыграл безжалостного Амона Гёта, за что был номинирован на Оскара. Среди других известных ролей – граф Альмаси в фильме "Английский пациент" (1996) и, конечно, Лорд Волдеморт в саге о Гарри Поттере. А сейчас мы можем увидеть его в "Конклаве" – интригующем фильме об избрании Папы Римского.

А теперь о гараже. У Ральфа Файнса он состоит всего из 2 автомобилей и мотоцикла. Но эта небольшая подборка заслуживает Белого дома.

На каких "колесах" ездит Волдеморт / Фото производителей