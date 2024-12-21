У Волдеморта есть 2 авто и мотоцикл, о которых мечтают миллионы мужчин
Ральф Файнс – один из самых известных британских актеров своего поколения. Он продемонстрировал непревзойденную способность превращать каждого персонажа в незабываемый опыт – от культовых злодеев до сложных лидеров.
Актер известен также своим стилем, который воплощает непринужденную элегантность. Что же касается его гаража... Здесь надо сказать немного подробнее, как заметил 24 Канал со ссылкой на GQ.
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У Ральфа Файнса небольшой гараж, но он впечатляет
Ральф Файнс родился в 1962 в Англии, его мать писательница и художница, а отец фотограф. Он рос в окружении творчества, что повлияло на его решение стать актером. Его карьера началась в 1993 году с ленты "Список Шиндлера", где он сыграл безжалостного Амона Гёта, за что был номинирован на Оскара. Среди других известных ролей – граф Альмаси в фильме "Английский пациент" (1996) и, конечно, Лорд Волдеморт в саге о Гарри Поттере. А сейчас мы можем увидеть его в "Конклаве" – интригующем фильме об избрании Папы Римского.
А теперь о гараже. У Ральфа Файнса он состоит всего из 2 автомобилей и мотоцикла. Но эта небольшая подборка заслуживает Белого дома.
На каких "колесах" ездит Волдеморт / Фото производителей
- Audi A8. Роскошный седан немецкого бренда, имеющий дизайн с очень заметными прямыми ребрами и набор оптики со светодиодными фарами HD Matrix, с лазерной подсветкой в передних фонарях и технологией OLED в задних. Он также отличается шестиугольной решеткой радиатора и заметными вставками на бампере и порогах. Салон очень просторный и комфортный. 4 поколение A8 предлагает водителю хорошую посадку и отличную отделку. Модель доступна с 2 двигателями, дизельным и бензиновым. Имеет систему полного привода quattro, а коробкой передач является автоматическая трансмиссия tiptronic.
- Mercedes S-Class. Роскошный седан, который представляет лучшие инженерные разработки, комфорт и технологии немецкого производителя. Его дизайн – это сочетание классической элегантности и современности, с заметной решеткой радиатора, а также интеллектуальными светодиодными фарами, которые адаптируют освещение к дорожным условиям. Хромированные акценты и большие легкосплавные диски (18 – 20 дюймов, в зависимости от версии) подчеркивают роскошь дизайна. S 550 оснащена 4,7-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 449 лошадиных сил, который разгоняется с места до 100 километров в час примерно за 4,8 секунды. S 600 имеет 6-литровый V12, доступной более спортивные версии с еще более мощными двигателями. В стандартной комплектации авто имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач (7G-Tronic) с задним приводом, а на некоторых моделях есть полный привод 4MATIC. Подвеска Airmatic обеспечивает непревзойденный комфорт езды, автоматически регулируя высоту и жесткость подвески.
- И, наконец, Triumph Bonneville T120. Современный классический мотоцикл, сочетающий в себе культовый британский стиль 1960-х и современные технологии. Представитель семейства Bonneville, известного вневременным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Классический дизайн отличается четкими линиями, каплевидным топливным баком и ретро-деталями, как сдвоенные глушители в форме горошины, колеса со спицами и двухцветная покраска. Он оснащен 1200-кубовым параллельно-двойным двигателем с жидкостным охлаждением мощностью 80 лошадиных сил с выхлопом, который выдает фирменный глубокий, насыщенный тон Triumph. Его фары и задние фонари светодиодные с дневными ходовыми огнями (DRL). Аналого-цифровая панель приборов сочетает традиционные циферблаты с многофункциональным дисплеем для дополнительной информации. Тормозная система Brembo имеет ABS в стандартной комплектации.